Путин, Мишустин и Трутнев обратились к жителям Хабаровского края в День России Фото: Правительство Хабаровского края

С 1992 года вся страна отмечает масштабный и патриотический праздник – День России. Сегодня, 12 июня Хабаровский край удостоился поздравлений от первых лиц страны. Михаилу Дегтяреву, врио губернатора региона пришла телеграмма от президента, в которой Владимир Путин передал свои пожелания всем жителям региона.

- Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у всех нас одна общая цель - чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей – мирной и благополучной, - сообщается в телеграмме.

Михаил Мишустин, премьер-министр, также поздравил жителей края с праздником. В своем обращении он отметил, что перед первыми лицами родины и регионов стоят новые важные задачи, как в экономической, так и в социальной сфере, а от их успешной реализации напрямую зависит будущее нашей страны.

- Мы должны сделать все для процветания нашей Родины, - пишется в сообщении от Мишустина.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в своем обращении к жителям округа и края заметил, что Дальний Восток и Арктика – огромные территории, которые мы стремимся сделать наиболее комфортными для жизни. Трутнев сказал, что на Дальнем Востоке и в Арктике больше половины территорий – богатейшие местности, с чистыми озерами и реками, местами сосредоточения полезных ископаемых, уникальной флорой и фауной, с прекрасными, талантливыми и энергичными людьми.

- Правительство страны создает условия для привлечения в регионы инвесторов, для развития экономики, культуры, спорта, бизнеса и туризма, - отметил Юрий Трутнев.

В эти праздничные выходные в крае пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Жителей региона просят соблюдать противоэпидемические меры во избежание заражения коронавирусом.