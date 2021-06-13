В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

Это событие с немного сюрреалистичным названием «Кибербабушка и Кибердедушка» случилось в Хабаровске в четвертый раз. Участие приняли 15 человек в возрасте от 56 до 73 лет из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и района имени Лазо.

Все они прошли к постижению компьютерной науки своими путями.

В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

- Меня внук за клаву посадил. Сказал, что комп можно юзать в любом возрасте. Я стала учиться. Теперь чувствую себя, что называется, продвинутым бумером, - так выразилась одна из конкурсанток.

Перед началом конкурса в кулуарных разговорах некоторые пенсионеры признавались, что новый мир, который они открыли для себя, все больше их засасывает. Почти все начинали с банальной регистрации в соцсетях, переписки с подружками и обсуждения огородных и телесериальных новостей. Потом втянулись. Кто-то восполняет упущенные в молодости возможности самообразования, другие ведут педагогические блоги, есть и такие, кто подсел на игровые стратегии, бродилки и стрелялки. Все без исключения подчеркивают, что жизнь стала насыщенной и даже обрела смысл.

В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

- Курсы обучения информационным технологиям старшего поколения проводятся министерством соцзащиты, министерством образования, нашими волонтерами. За последние пять лет уже более 10 тысяч человек освоили компьютерную грамотность. Это очень показательно. Пенсионеры традиционно – самая активная часть населения, и в мире высоких технологий они тоже говорят свое веское слово. Чемпионат, который здесь проводится, помогает представителям старшего поколения не только прокачать цифровые навыки, но и дает возможность живого общения, которого им порой так не хватает, - сказал Александр Дорофеев, министр социальной защиты Хабаровского края.

Многоборье состояло из трех этапов. На первом участники должны были выполнить домашнее задание – некую презентацию, посвященную освоению космического пространства и 60-летию полета Гагарина. При оценке задания учитывались оригинальность подхода, наличие продуманной концепции подачи материала, отсутствие ошибок в тексе, разумное и целесообразное использование разных инструментов в презентации.

В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

И бабушки с дедушками выдали. Например, самая почтенная участница многоборья Любовь Марковна Коваль показала и рассказала о визите Юрия Гагарина с женой в Хабаровск, о парке Гагарина, о посаженных им деревцах и потерянной медали. Другая конкурсантка – Марина Никонович сделала слайд-шоу от Циолковского до телескопа «Хаббл» под аккомпанемент в собственном исполнении на гитаре песни «Земля в иллюминаторе». Хабаровчанка Ирина Пьянкова презентовал почти лекцию об изобретениях, которыми мы пользуемся, даже не подозревая об их «космическом» происхождении: быстрозавариваемые супы, термобелье, липучки для одежды и тому подобное.

В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

На втором этапе конкурсанты показывали свое умение работать со смартфоном. Нужно было обнаружить wi-fi, войти в сеть, отыскать фото Гагарина, сделать скриншот и разместить его на рабочем столе компьютера.

Третья часть включала в себя демонстрацию общих навыков владения компьютером. Работа с веб-браузерами, текстами, таблицами, скорость нахождения информации, умение пользоваться ссылками – пенсионеры делали все это привычно и довольно непринужденно. Жюри оценивало.

- Этот зал собрал очень энергичных, красивых, молодых, позитивных и целеустремленных людей. Дедушки и бабушки – кибер, супер – вот мы какие! Это вдохновляет, делает нас современными, это позволяет не ощущать нам себя списанными – вот главное, - призналась Анаида Акопян, председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров».

Победителями стали 62-летний житель краевого центра Виктор Викторович Малый и 64-летняя комсомольчанка Ольга Михайловна Кудряшова. Они представят Хабаровский край на Всероссийском этапе, который пройдет 1 июля в Москве в дистанционном режиме. В специальных отмечены 63-летняя Татьяна Александровна Юрченко из района им Лазо «За волю к победе» и 57-летняя Галина Викторовна Сеник из села Пивань, «Преодолевшая наибольший путь для участия в конкурсе». Победителям и всем участникам вручены памятные подарки от правительства края и учебное пособие для пользователей старшего поколения «Азбука Интернета».

В Хабаровске выявили главных киберпенсионеров Фото: Максим МОЛОТОВ

- Это не хайп пенсов, это наша радостная действительность. Миллениалы могут нами гордиться – в пороховницах пороху еще достаточно. Инет рулит! – выразилась одна из самых молодых участниц многоборья, мать двоих детей и бабушка троих внуков.

Напомним, что в России конкурс проходит уже 11 раз.