Двухлетний ребенок упал с третьего этажа в Хабаровске

Мальчика отвезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из многоэтажек Ж/д района ЧП - 14 июня из окна выпал ребенок. Малышу всего два года, сейчас он находится в больнице. Прокуратура региона проводит проверку.

ЧП случилось около 10:00 по улице Машинистов. Ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хлипкие крепления не выдержали вес малыша и вылетели. Ребенок выпал из окна третьего этажа и ударился об асфальт.

Где были в этот момент родители - неизвестно. Мальчика отвезли в больницу. Состояние малыша удовлетворительное. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

- Проводится проверка в связи с произошедшим. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, что родители должны быть бдительны и внимательно следить за детьми. Необходимо ограничить доступ малыша ко всем предметам, представляющим потенциальную опасность.

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