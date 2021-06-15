Путь к доспеху: фестиваль «Меч Востока» в Хабаровске прошел в новом формате

Главная фишка фестиваля «Меч Востока» - бои на мечах Фото: Максим МОЛОТОВ

«Меч Востока», проводимый в центре военно-патриотического воспитания «Взлет» начинался когда-то как локальная площадка реконструкторов-любителей районного масштаба. Типа «взрослые дяденьки играют в войнушку на мечах». Однако со временем фестиваль превратился в настоящее городское событие. А потом – и в региональное. Клубы исторической реконструкции есть во многих городах по всему Дальнему Востоку. Когда Хабаровск «назначили» дальневосточной столицей, сюда стали приезжать специалисты воспроизведения старины из Приморья, Сахалина, Камчатки, Благовещенска, Якутска и Читы. Потеря статуса Хабаровска как ДВ центра и пандемия внесли свои коррективы. Тем не менее «Меч Востока» выжил и даже поменял свой формат в лучшую сторону.

Здесь масса детей и подростков, но можно увидеть и вполне великовозрастных граждан Фото: Максим МОЛОТОВ

- Честно говоря, я уже сбился со счета, в какой раз ребята из центра исторической реконструкции проводят этот фестиваль. В тринадцатый, наверное. Бывали выездные сессии, рассчитанные на массового зрителя. Последнее время фестивалим в центре «Взлет» - обстановочка у нас видите какая – соответствующая? Собственно, парадигма подобный мероприятий очень простая. Россия – это не только настоящее, современное и будущее. Это и ее прошлое, без опыта которого не было бы ничего перечисленного. И вот неравнодушные люди рассказывают и наглядно показывают с помощью чего, какими усилиями наши предки создавали и отстаивали страну. Недаром «Меч Востока» приурочен ко Дню России. Родина нам не просто так досталась. За нее воевали и умирали. Вот это мы и пытаемся сохранить, - признается Олег Безгодов, руководитель центра военно-патриотического воспитания «Взлет».

Олег Безгодов, руководитель центра военно-патриотического воспитания «Взлет». Фото: Максим МОЛОТОВ

Здесь масса детей и подростков, но можно увидеть и вполне великовозрастных граждан. Они приезжают в навороченных внедорожниках, а потом переодеваются в груботканные зипуны, холщовые порты, сермяжные рубахи, наматывают суконные онучи, натягивают постолы, препоясываются кушаками – и ну в терема. С тех теремов и наблюдают за боями на огороженном ристалищем.

«Меч Востока» выжил и даже поменял свой формат в лучшую сторону Фото: Максим МОЛОТОВ

Кстати, переодеваются эти люди в средневековую русскую одежду неспроста. Дело в том, что во «Взлете» существует давняя традиция – после фестиваля реконструкции собираться на пирушку. Она происходит в средневековом стиле, который соблюдается в кухне, одеянии и речах. Блюда готовятся на костре (они весьма незатейливы, как и положено старой кулинарии, как пример – капуста по-немецки). Одежда тоже должна соответствовать атмосфере медиевистики. Перед фестивалем желающие принять участие в застолье проходят своеобразный дресс-тест – присылают фото своих костюмов и обуви. Наиболее продвинутые сопровождают картинку описанием, а некоторые даже прикладывают выкройки. То же касается украшений. Характерно, что все это делается своими руками. Одежда не ограничена древней Русью. Например, можно увидеть кельта или валлонского рапсода.

После фестиваля реконструкции собираться на пирушку Фото: Максим МОЛОТОВ

Конечно, главная фишка фестиваля «Меч Востока» - бои на мечах. Дерутся в том числе дети. У них тоже доспехи и мечи со щитами, только поролоновые. Взрослые же бьются без дураков.

Одежда тоже должна соответствовать атмосфере медиевистики Фото: Максим МОЛОТОВ

- Где-то в 2000 году мы пришли к выводу, что нужно заниматься боевым фехтованием с использованием настоящих стальных мечей. Соответственно, нужны доспехи. Поначалу делали их сами, потом появилось что-то вроде реконструкторской индустрии. Сейчас все это можно купить по сети или заказать у нас. Вы можете видеть, насколько зрелищнее смотрится поединок в рыцарском облачении. Изучаем техники ведения боя, способы защиты тела, приемы. Это не угрожает здоровью. Мечевая схватка менее травмоопасна, чем бокс, - рассказывает Юрий Квитков, старейшина, один из основателей клуба «Рось».

Юрий Квитков, старейшина, один из основателей клуба «Рось». Фото: Максим МОЛОТОВ

Желающим сразиться предоставляется такая возможность. Это бесплатно. Организаторы одевают на человека доспехи, объясняют правила и выпускают на арену. Профессионалы меча щадят таких.

Бои перемежаются выступлениями творческих коллективов Фото: Максим МОЛОТОВ

Время от времени на площадке палит в воздух пушка. Если стоять рядом, звуки мира на время перестаю тебя волновать. Зато, видимо, волнуют жителей окрестных домов, но тут уж ничего не поделаешь.

Бои перемежаются выступлениями творческих коллективов. В основном это фолк самых разных направлений.

На фестивале также проводятся состязания стрелков из лука. В основном мастерство показывают ребята из городской федерации «Лучник». Но попробовать может каждый.

Конечно, главная фишка фестиваля «Меч Востока» - бои на мечах Фото: Максим МОЛОТОВ

В этом году «Меч Востока» отошел от своего традиционного формата исторического средневекового боя. Он приблизился к мультивековому фестивалю реконструкции. То есть на площадке центра «Взлет» каждый мог доступным ему способом продвинуть свое увлечение. Поэтому в эти июньские выходные здесь не только фехтовали на мечах и стреляли из лука. Здесь играли на свирелях, рассказывали историю костюма и оружия, делились древними рецептами, проводили мастер-классы по изготовлению украшений, читали лекции по нумизматике и даже технологии поиска кладов. Работало несколько площадок, на которых можно было купить авторское оружие (законное), поделки, амулеты и прочее.

В этом году «Меч Востока» отошел от своего традиционного формата исторического средневекового боя. Фото: Максим МОЛОТОВ

Отдельной нотой прозвучала экскурсия по острогу. Зрители могли увидеть воссозданный быт средневековых людей