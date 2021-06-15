Рыбаки с побережья Татарского пролива: часть 2 «Несметные сокровища «Простора»

Рыболовецкий колхоз «Простор» расположен на побережье бухты Маячная в поселке Лососина

Рыболовецкий колхоз «Простор» расположен на побережье бухты Маячная Хабаровского края в поселке с говорящим для этих мест названием Лососина. Писатель Владимир Гиляровский в своем бессмертном романе «Москва и москвичи» сравнивал лосось с нежным сливочным маслом. Именно такую вкусную дикую горбушу добывает «Простор» в Татарском проливе Тихого океана. Но мировую известность ему принесла Ламинария Сахарина. Именно на этом предприятии была начата ее первая в России промышленная переработка. И это не единственный рыбацкий хит.

Ольга Булкова

Ольга Булкова, председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз»:

- «Простор» выпускает уникальную продукцию из бурых водорослей, морского ежа, из асцидии, из морской звезды.

Еще в 90-х годах прошлого века «Простор» начал работу над уникальным гелем из Ламинарии.

Ламифарэн

Появление продукта «Ламифарэн» стало закономерным итогом научного эксперимента. Многочисленные исследования показали, что его можно использовать в составе комплексной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, псориаза, детской нефропатии. Гель рекомендован Министерством здравоохранения Российской Федерации для регулярного употребления в пищу. На основе морской капусты здесь готовят и желе со вкусом яблока и груши.

Станислав Волков

Станислав Волков, директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз «Простор»:

- Это не химически созданный и чем-то разбавленный, это чистый натуральный органический продукт.

Несметное сокровище «Простора» хранится в природном холодильнике, сделанном вручную самими рыбаками, в нем выдерживаются определенная температура и давление. Технология строительства выверена временем. Ламинария Сахарина остается живой, ведь ее не сушат, а лишь подсаливают верхний слой.

Елена Грешнякова, сенатор, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Хабаровского края:

- Условия хранения сырья - это один из важнейших факторов качества произведенных препаратов. То, как хранится эта продукция, во многом определяет ее ценность на мировом рынке, на внутреннем нашем рынке.

В Совете Федерации действует рабочая группа по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры, которую возглавляет представитель Верхней Палаты Российского парламента Сергей Митин. Сенатор сыграл важную роль в судьбе предприятий, входящих в «Крайрыбакколхозсоюз», которые ведут промысел Ламинарии. После изменений в федеральном законодательстве в 2019 году, простым росчерком пера их лишили права заготавливать этот ценный биоресурс.

Председатель союза Ольга Булкова с коллегами обратилась к членам Совета Федерации с просьбой помочь отстоять интересы дальневосточных рыбаков.

Сергей Митин, сенатор, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Новгородской области:

- В соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко группа сенаторов еще в ноябре 2019 года посетила Хабаровский край. На рабочем совещании с руководителями рыбопромышленных компаний и представителями краевого правительства была получена информация об исключении хабаровских предприятий из промысла Ламинарии. Эта ситуация сложилась из-за объединения в 2019 году северной и южной зоны промысла в Приморье. В разных зонах был установлен разный режим вылова. В южных - по квотам, в северных - без выделения квот. Поэтому хабаровские рыбопромышленники не могли осуществлять промысел Ламинарии с 2019 года. В результате обращения сенаторов в Росрыболовство и совещаний, которые мы провели на площадках Росрыболовства и министерства сельского хозяйства, этот вопрос был решен. С 2020 года промысел Ламинарии предприятиями Хабаровского края был возобновлен.

В результате серьезной работы на федеральном уровне в 2020 году Росрыболовство внесло изменения в нормативные акты. И разрешило добычу уже водоросли Сахарины японской в северной части Татарского пролива подзоны Приморье.

Благодаря содержанию йода порошок Ламинарии Сахарины применяется в медицине для лечения и профилактики атеросклероза и зоба. Из этих водорослей получаются отличные фильтры для улавливания тяжелых металлов. При очистке промышленных сточных вод они действуют гораздо эффективнее, чем все традиционные средства.

Ламифарэн гелеобразный

Ценной является и другая уникальная продукция «Простора» - экстракты морского ежа, дальневосточного трепанга и асцидии - это морское донное животное, больше похожее на диковинный цветок. Вытяжка из трепанга - одно из немногих эффективных средств для восстановления клеток печени. Оно подавляет развитие остеопороза и активизирует иммунную систему, дополнительно повышая сопротивляемость организма.

Экстракт морского ежа восстанавливает организм после лучевой и химиотерапии, способствует выведению вредных веществ, радионуклидов и токсинов из организма, улучшает работу щитовидной железы, профилактирует гастриты, язвы, болезни желудочно-кишечного тракта.

В состав тканей асцидии входит множество сложных органических соединений, признанных наиболее активными веществами в плане подавления роста раковых образований, а выраженное антиоксидантное действие приносит пользу при заболеваниях глаз, нервной системы, диабете. Технология изготовления вытяжек из щедрот океана максимально щадящая.

Елена Жданова, мастер цеха по переработке гидробионтов сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз «Простор»:

- Все почистили, помыли, на кусочки порезали и залили 70% спиртом, в течение 21 дня отстоялось, после спирт отогнали и залили сиропом с фруктозой».

Вот такие несметные сокровища не таит, а открывает перед вами Рыболовецкий колхоз «Простор» с берегов Татарского пролива Тихого океана.

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