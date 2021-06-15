«Социальные задачи должны быть приоритетными»: председатель краевой закдумы Ирина Зикунова

«Социальные задачи должны быть приоритетными» - Ирина Зикунова Фото: Сергей ПЯТКОВ

В гостях радиостанции хабаровской «Комсомолки» сегодня, 15 июня, побывала спикер краевой Законодательной думы Ирина Зикунова. Она рассказала о вакцинации, налогообложении, новых законах, бюджете и ограничениях.

- Я прививаться не тороплюсь. Зимой я успела переболеть, и пока у меня есть достаточное количество антител. Пока есть достаточный фон по антителам, не стоит торопиться забирать вакцину, нужно оставить ее для тех, кто не болел и не вакцинировался. Для выработки коллективного иммунитета необходимо преодолеть цифру в 70%. Пока мы преодолели отметку в 20%. В регионе есть районы, где необходимо вакцинировать наиболее контактные слои населения. Нужно приложить все усилия, чтобы процент привившихся рос и рос, чтобы не возникала необходимость вводить новые ограничения, - сказала Ирина Зикунова.

Обратила внимание спикер и на новые введения ограничений. Отметив, что у жителей края должно быть «внутреннее чувство сопричастности для преодоления хвори».

Также председатель закдумы рассказала о продлении налоговых льгот для пострадавших отраслей бизнеса края.

- В вопросах принятия новых законов мы ориентируемся на происходящее. Наша главная цель - принять закон как можно быстрее, чтобы помочь исполнительной власти. Мы всегда готовы и на все инициативы откликаемся достаточно быстро, - добавила спикер.

Отдельно Ирина Зикунова поделилась своим мнением и опытом по вопросу распределения бюджета. Так, многие эксперты в последнее время отмечают, что региональный бюджет стал более социально ориентированным.

- Как отметил министр экономразвития края Дмитрий Пугачев, власть должна создавать условия, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому задачи социального среза и должны быть приоритетными для власти, - подчеркнула Ирина Зикунова.