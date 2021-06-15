Проверка слуха: мать морила голодом семерых детей в Биробиджане

Разгульная мать оставляла малышей одних, а сама уходила веселиться с компанией знакомых. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ

Социальные сети ЕАО «разорвала» страшная новость о семерых детях, которые живут в полной антисанитарии. По сообщениям в местных пабликах, разгульная мать оставляла малышей одних, а сама уходила веселиться с компанией знакомых. Страшные кадры якобы сняли соседи и выложили в интернет.

Информация о детях в опасности появилась в соцсетях Биробиджана 13 июня. Сообщение гласило о том, что у местной жительницы семеро детей, которых она морит голодом. Информацию проверила прокуратура.

- Распространенные сведения не соответствуют действительности, указанная информация не подтвердилась. Данным пользователем на странице использован снимок (фотоизображение), на котором запечатлен ребенок в антисанитарных условиях. Фото сделали более трех недель назад, и относилось оно к событиям, произошедшим в другом регионе, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Речь идет о ситуации, которая произошла в Новосибирской области. Местная жительница, по сообщениям СМИ, действительно жила с детьми в антисанитарных условиях. Малыши вынуждены были есть окурки, которые находили в доме, и пить воду с плиты.