Названа одна из причин массового опадания листвы с тополей в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

В минувшие выходные Хабаровск облетела новость о большом количестве опавшей листвы с тополей. Такое явление смогли наблюдать жители далеко не всех районов города. Однако те, кто лицезрел огромное количество зеленых листьев, грустно лежащих на земле, не на шутку испугались. «Масла в огонь» добавила информация об аварии на китайском химзаводе.

ВО ВСЕМ ВИНИМ КИТАЙ?

Утром 8 июня в китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар. Густые клубы дыма стали валить из бывшего здания завода. У пожарных возникли проблемы с тушением огня.

В это же время в Хабаровске начали опадать листья с тополей. В соцсетях связали эти два события, спровоцировав панику. По мнению пользователей, вредные вещества после взрыва «пролетели» почти 4000 километров до Хабаровска и отравили тополя.

- В Хабаровске действительно отмечается массовый опад с тополя. Некоторые произошедшее связали с взрывом на китайском химзаводе, однако это далеко не так. На наш взгляд, основные версии, которые сейчас рассматривают специалисты, связаны с вирусным или грибковым поражением этого дерева, - сказал Владимир Сидоров, руководитель Всероссийского общества охраны природы.

Против версии конспирологов говорит и тот факт, что трава и остальные деревья остались невредимыми. Радиация и другие вредные вещества влияют на все живое, а в данном случае листву сбрасывают тополя Симона или китайского тополя, причем женские особи.

ЛАБОРАТОРИЯ ДАСТ ОТВЕТ

Еще одна из причин опадения листвы может крыться в погодных условиях. Именно перепады температур, а также обильные осадки могли вызвать заболевания, которые привели деревья в состояние стресса.

- Пока точная причина этого события неизвестна. Ученые расходятся во мнениях. Кто-то предположил, что деревья заразились грибком, другие утверждают, что это может быть иное заболевание. Ясно сейчас только одно: женским особям тополей нужно быстро осемениться, поэтому они и сбрасывают в большом количестве зеленые листья, - добавила Ирина Дубянская, глава городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Специалистами отобраны материалы и отправлены на лабораторные исследования. Несколько дней он должны постоять в реактивах, поэтому результаты будут известны только к концу этой недели.