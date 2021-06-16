Хабаровские осужденные поедут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Реальный срок на принудительные работы изменится для некоторых осужденных Хабаровского края. Осужденные к принудительным работам будут привлекаться к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Что это - дань традициям или необходимость - разбирался корреспондент «КП» - Хабаровск».

Хабаровские осужденные поедут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали Фото: Борис КОКУРИН

ПОСИДЕЛИ И ХВАТИТ

Ни для кого не секрет, что при строительстве БАМа использовался труд заключенных. Правда, тогда заключенные привлекались, скорее, в принудительном порядке, дабы искупить свою вину перед страной и обществом. Зачастую цена за прощение была высока.

В современных реалиях условия диктует пандемия коронавируса, из-за которой рабочих рук для «стройки века под номером два» не хватает. Изобретать велосипед здесь не пришлось: ответственные за возведение БАМа компании взяли за основу прошлый опыт с обязательными поправками на гуманность.

- У тех, кто находится в местах лишения свободы, есть право обратиться в суд с ходатайством о замене реального лишения свободы на принудительные работы. При удовлетворении судом ходатайства осужденного направляют в исправительный центр, далее он трудоустраивается и приступает к работе на определенных объектах. С таким предложением к нам обратились представители «Бамстроймеханизации», - рассказала полковник внутренней службы Ирина Солошенко, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Хабаровские осужденные поедут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали Фото: Борис КОКУРИН

ПОЛСОТНИ ОСУЖДЕННЫХ НА БАМ

Строить магистраль смогут осужденные только из колоний Хабаровского края. Шанс получить работу есть у осужденных по любым статьям уголовного кодекса. Среди условий отбора - положительная характеристика, наличие специальности и отбытая обязательная часть срока наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления.

На «стройку века - 2» смогут поехать 50 человек. Среди них, по предварительным данным, есть аттестованные электросварщики, водители, каменщики. Жить осужденные будут в общежитии на территории стройки. Подготовить помещение работодатель должен в течение месяца.

Возводить БАМ будут не только осужденные, но и гражданские специалисты. Наравне с работниками, у которых нет судимостей за спиной, осужденные будут получать зарплату. Причем не ниже минимального размера (МРОТ) - 12892 рубля по региону на 2021 год.