Демографические проблемы Дальнего Востока обсуждают в Чите

В Чите стартовала международная конференция: «Демографические вызовы Дальнего Востока: как сохранить и приумножить человеческий капитал».

Сегодня, 17 июня, в Чите стартовала международная конференция: «Демографические вызовы Дальнего Востока: как сохранить и приумножить человеческий капитал». На форуме выступят представители администрации президента РФ, федеральных министерств, ВОЗ, региональных властей, ведущих российских и иностранных экспертов в области демографии и миграции, социологов и психологов.

Спикеры конференции затронут такие важные социальные темы как «здоровье дальневосточников», «Как остановить отток населения с Дальнего Востока», «Что нужно предпринять, чтобы ускоренное экономическое развитие макрорегиона сопровождалось ростом численности населения?» и другие.

Примечательно, что среди выступающих - не только федеральные спикеры и эксперты, но и люди, знающие ситуацию на месте. К примеру, от Хабаровского края на конференции выступит известный фермер и предприниматель Михаил Утробин. После старта программы «Дальневосточный гектар» Михаил Утробин взял несколько участков недалеко от села Кругликово в районе имени Лазо и основал крестьянско-фермерский кооператив «Утро на ферме». За несколько лет предприятие раскрутилось и наладило стабильный выпуск кисломолочной продукции. Михаил выступит не только как обладатель ДВ-гектара, но и как семьянин.

Среди остальных участников конференции - Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики; Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Богдан Булычев, отец троих детей, дальневосточник, главный арктический блогер, амбассадор Дальнего Востока в российской и международной блогосфере; Тутта Ларсен, мать троих детей, теле- и радиоведущая, блогер и многие другие.

Посмотреть конференцию можно в онлайн-формате.