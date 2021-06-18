Жители Хабаровского края меняют действительность

Теперь в парке "Динамо" - современные спортивные зоны и необычные арт-объекты Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Дегтярев на этой неделе сделал доклад по одной из главных стратегических линий своего управления Хабаровским краем. Речь идет о территориях общественного самоуправления. Врио губернатора встретился с активистами ТОС.

В прошлом году эта тема стартовала как одна из граней нацпроекта «Жилье и городская среда». Став врио губернатора, Дегтярев принял этот посыл, как и все остальное. Но за почти год работы сумел сделать из этого проекта настоящий краевой тренд. Новая управленческая команда сумела найти баланс между наведением порядка в крае на макроуровне - в экономике и инвестиционной сфере - и на самом низовом - в ремонте и благоустройстве дворов. Если первое воспринимается большинством людей довольно отвлеченно, на уровне лозунгов, то благоустройство общественных пространств «колышет» буквально каждого. Двор, детская площадка, парковка, скверик возле дома - это нужно и важно здесь и сейчас. Эти объекты благоустраивали и до этого, но как-то вяло, безынициативно…

Кардинальный перелом в отношении властей к ТОСам и гражданским инициативам наступил с момента назначения Дегтярева на пост исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Одним из первых его решений было увеличение финансирования грантов для ТОС на 30%. Значительная часть проектов, на которые из бюджета получили средства ТОС, как раз и касалась вопроса благоустройства территорий.

Охотск, территория у спортивного клуба до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

В результате сейчас мы можем сравнить, как было и как стало. Например, райцентр Охотск. Территория спортивного клуба. Жители несколько лет просили власти обратить внимание на это место. Ну стыдоба же - кузница здоровья, а выглядит как задний двор на дровяном складе. Весной 2020 года муниципалитет вроде зашевелился. После распоряжения Дегтярева поселок мигом получил деньги по нацпроекту, закипела работа, и в октябре дело было сделано. На спортплощадке отремонтировали покрытие и установили трибуны для зрителей. Теперь на все спортивные мероприятия в поселке можно приглашать болельщиков. Открытие провели тоже в спортивном формате - для местных жителей устроили соревнования, собравшие свыше 100 человек.

Охотск, территория у спортивного клуба после реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

Разительный контраст, не так ли?

Нечто подобное наблюдали и жители села Бичевая. Исторически здесь имелось два места, где встречались молодые парочки, отдыхали семьи с детишками, грелись на солнышке пенсионеры. Ничего такого, просто романтические природные уголки, хотя романтики как таковой здесь было немного. Местные хотели чего-то более цивильного.

Парк "Золушка" в Бичевой до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

Схема та же: внимание краевой власти - транш по нацпроекту - помощь команды Дегтярева - контроль за работами. И в середине сентября оба объекта заработали. В «Парке свиданий» уложили брусчатку, провели освещение, установили ограждения, скамьи и урны. Символическим подарком для влюбленных стала карета в форме сердца. Вместе с артобъектом установили и панели с изображением героинь мультфильмов студии Уолта Диснея, что понравилось детям. Рядом находятся Рябиновая аллея и концертная площадка, благоустроенные в прошлом году, а также детский игровой комплекс. В итоге в селе теперь есть по-настоящему многофункциональное общественное пространство, в котором понравится отдыхать всем жителям. Сквер «Золушка» вообще построили заново.

Парк "Золушка" в Бичевой после реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

Эти другие примеры приводил Михаил Дегтярев на встрече с активистами ТОС. Он оперировал цифрами. Участниками программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году стали 54 муниципальных образования края, в которых выполнено благоустройство 121 общественного пространства. Общий бюджет мероприятий по благоустройству общественных пространств составил 402,75 миллиона рублей.

В Хабаровском крае по этой программе в 2020 году благоустроено 160 дворов.

Комсомольск, территория МКД до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году краевая сумма на реализацию проектов ТОС составила 100 миллионов рублей. Победителями краевого конкурса в этом году стали 203 проекта ТОС в 79 муниципальных образованиях края. Эти проекты будут реализованы до конца года. Среди них: установка детских площадок - 43, установка спортивных площадок и уличных тренажеров - 33, обустройство улицы освещением (уличные фонари) - 29, благоустройство территории памятников, скверов и парков - 25, установка сцен и пошив сценических костюмов - 5, благоустройство дворовых территорий (дорожки, тротуары, стоянки, установка мусорных баков, видеонаблюдение) - 62, благоустройство кладбищ - 3, установка скважин - 3.

Комсомольск, территория МКД после реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

- Команда ТОС края растет на глазах. Только за год количество ТОСов по краю увеличилось более чем на 200. Сегодня у нас более тысячи ТОС, задействованы в проектах более 178 тысяч человек. И это не предел. Мною принято решение увеличить финансирование проектов ТОС на 2022 год еще на 100 миллионов рублей, - подчеркнул Михаил Дегтярев в ходе прошедшей встречи с лидерами территориального общественного самоуправления.

И можно не сомневаться - недостатка в заявках не будет. Потому что люди своими глазами увидели, что навести порядок в собственном пространстве возможно. Вот в селе Селихино Комсомольского района поначалу некоторые вообще не верили, что при этой жизни дождутся, например, спортивного сквера. А его сделали. Буквально на месте непролазных колдобин. С нуля.

Спортивный сквер в Селихино до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

Спортивный сквер в Селихино после реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

На самом деле никакого чуда здесь нет. Дегтярев последовательно вовлекает жителей края в процесс принятия решений. Опора идет на инициативу снизу, от самих людей. Исполнительная власть выступает как партнер. И привлечение местных неравнодушных граждан идет, прежде всего, благодаря цифровым платформам. То есть Дегтярев последовательно внедряет лучшие управленческие практики, распространенные в стране. Помимо оперативного выявления и отработки традиционных жалоб, в Хабаровском крае с помощью цифровых платформ спрашивают мнение жителей о вопросах благоустройства. Такие голосования помогают региональным властям лучше понять, что требуется людям, и, соответственно, разумнее тратить деньги.

Сквер Орджоникидзе в Хабаровске до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

Показательнее всего такой подход к точечному благоустройству проявился в краевой столице. Яркий пример - сквер завода имени Орджоникидзе. Он здесь был всегда. В советское время носил имя Ленина. После развала СССР его основательно забросили. Люди здесь по-прежнему прогуливались и даже играли в футбол, но, по сути, серьезно сквером никто не занимался.

Пока на него не обратили внимание местные ТОС-активисты. Сквер вошел в программу «Формирование комфортной городской среды».

Сквер Орджоникидзе в Хабаровске после реконструкции Фото: Максим МОЛОТОВ

Вот как изменилась эта рекреационная зона меньше чем за год. Местные жители теперь почитают сквер лучшим местом отдыха.

- Последние лет 20 здесь жизни не было в этом скверчике. Запущено, бутылки валяются, мусор. Детей мы сюда не отпускали. В конце прошлого года в нашем доме стали объявления распространять, чтобы местные жители проголосовали за благоустройство этой территории. Вся моя семья, конечно, поставила «за» на сайте. И соседи тоже, и работники магазинов. С этого года, когда тепло наступило, здесь работы начались. И люди участвовали - кто-то кормушки для птиц мастерил, кто-то цветы высаживал. И смотрите - какое чудесное место сотворили. Внучка моя обожает здесь гулять. Правильно власти делают, что людей подталкивают инициативу проявлять, - призналась местная жительница Татьяна Рыбакова.

Рыбакова Татьяна с мужем и внучкой в сквере Орджоникидзе Фото: Максим МОЛОТОВ

Интернет-технологии, используемые при голосовании по проектам благоустройства общественных территорий, обеспечили полную прозрачность принятия решений. И часто речь шла не только о дворах и аллеях, но о местах более масштабных. Например, переулок Театральный стал предметом споров. С одной стороны - мэрия Хабаровска, с другой - Краевой музыкальный театр, с третьей - жилые дома, с четвертой - восточная часть парка «Динамо». Что здесь делать - спортивные площадки, рекреационную зону, просто прогулочные дорожки или арт-объект? Голосование всем миром постановило - делать все вместе.

Хабаровск, переулок Театральный (парк "Динамо") до реконструкции Фото: Правительство Хабаровского края

- Подобные инициативы - облагородить общественную территорию - я оцениваю более чем положительно. Как красиво стало! Здесь сочетается эстетическое удовольствие с практической пользой. Тенистые аллеи и спорплощадки. И погулять есть где, и позаниматься. Стала часто здесь бывать, - говорит хабаровчанка Галина Ященко.

Хабаровск, переулок Театральный (парк "Динамо") после реконструкции Фото: Максим МОЛОТОВ

В переулке Театральном разбили несколько спортивных зон, в том числе прежде здесь не виданных.

- Я считаю, что для жителей города здесь стало более комфортно. Появилось несколько благоустроенных площадок. Например, сделали площадку для занятий фитнесом, чего раньше не было никогда. За этим, правда, нужно постоянно следить, чтобы тренажеры не ломались. Все равно, это большое дело. Видно, что благоустроили искренне, не для галочки, - отмечает фитнес-инструктор Андрей Омельченко.

Хабаровск, переулок Театральный (парк "Динамо") после реконструкции Фото: Максим МОЛОТОВ

Арт-объект в этом месте представляет собой круглую площадку в виде манежа с театральными символами.

- Это замечательно, что лавочки красивые и удобные сделали и театральную символику установили, но как-то пустовато здесь. Есть еще над чем работать. Думаю, работы будут продолжены, - считает пенсионерка Елена.

Хабаровск, переулок Театральный (парк "Динамо") после реконструкции Фото: Максим МОЛОТОВ

Работа проделана немалая. И еще больше впереди. Похоже, жители края почувствовали вкус к изменению серой и некомфортной действительности. И это им понравилось. Прием заявок на конкурс «ТОС-2022» начнется уже летом этого года.