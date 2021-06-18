«Минирование» детских садов в Хабаровске: сообщения о заложенных «бомбах» поступают каждые две минуты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередная волна «минирования» детских садов началась во второй половине дня 18 июня. Вновь в краевой столице информационные террористы атаковали детские учреждения. Пока все школы Хабаровска ушли на каникулы, объектами атак стали детские сады.

- Воспитательница написала в общий чат, что наших детей эвакуируют в Дом культуры, - рассказала «КП» - «Хабаровск» хабаровчанка Оксана.

Так, юных воспитанников детского сада №14 экстренно эвакуировали из здания и отвели во временный пункт. Сообщение о «минировании» поступило на электронную почту учреждения.

- Кроме детского сада №14 в Краснофлотском районе уже успели эвакуировать сад №122. Сказать точно, сколько учреждений уже подверглось атаке, мы пока не можем. Сообщения на номер «112» поступают каждые две-три минуты. Пока известно, что наибольшее количество сообщений получили детские сады, расположенные в Железнодорожном и Индустриальном районах. Мы следим за ситуацией, - рассказала Елена Петрушина, начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.

Так как для хабаровчан подобная ситуация не нова, все действия по эвакуации уже отработаны. Проигнорировать сообщения о заложенной бомбе экстренные службы не имеют права, даже понимая, что они ложные. На вызов едут все: полиция, кинологи, пожарные, врачи, ОМОН и ФСБ. Специалисты осматривают здания в поисках взрывчатки, на это время работа объекта парализуется. Минеров мало интересует, что кому-то в данный момент помощь фельдшеров куда нужнее, а оперативник мог бы поймать вора.

Напомним, что в последний раз информационные террористы «заминировали» ряд школ и торговых центров 21 апреля 2021 года.

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