Хабаровский край становится центром притяжения людей

В краевой столице состоялось заседание Народного совета Фото: Максим МОЛОТОВ

В краевой столице состоялось заседание Народного совета. Оно явилось прямым и логичным продолжением аналогичного мероприятия конца марта этого года. Весной Михаил Дегтярев озвучил радикальную перемену во внутренней политике краевого правительства – создавать условия для комфортной жизни людей в крае. Он предложил аккумулировать предложения «снизу» по семи магистральным проектам развития территории. Сейчас – летом - врио губернатора озвучил результат этой работы. Она заняла около трех месяцев и приняла вид единого документа – руководства к действию. Участие в этом процессе принимали все члены Народного совета, представляющие все 17 районов Хабаровского края и крупные муниципалитеты, а также врио губернатора М. Дегтярёв, всё время находящийся в плотном диалоге с общественниками.

- Мы вместе формируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед, - отметил Михаил Дегтярев в октябре 2020 года.

В марте он высказался еще более конкретно.

- Мы уходим от прежней идеи удерживать, закреплять здесь население. Она ничего общего с задачами, которые нам нужно решить, не имеет. Вместе с федеральным центром при поддержке Президента России мы отныне решаем другую – более важную – стратегическую задачу. А именно: создание комфортных условий жизни каждого человека в крае. Выдерживается четкая линия взаимодействия: народ - органы местного самоуправления - краевое правительство и его глава - федеральный центр. И в обратном порядке, - уточнил тогда врио губернатора.

Сегодня 19 июня руководитель края представил Народную программу в законченной форме. Как видим, между словами и делами у него дистанция совсем короткая.

Программа состоит из семи направлений, развитие которых позволит значительно повысить качество жизни жителей края. Она направлена на улучшение качества услуг ЖКХ, наведение порядка в сфере здравоохранения, дает импульс развитию экономики, подстегивает темпы жилищного строительства, а также создает условия для сохранения Амура для будущих поколений.

Примечательно, что участие в определении дальнейшего будущего Хабаровского края ещё сможет принять любой житель региона. Программу развития Хабаровского края продолжат обсуждать на заседаниях рабочих групп Народного совета, а также на стратегических сессиях в муниципалитетах. Принять участие в этом и выразить своё мнение сможет каждый житель Хабаровского края, как оценив уже внесённые в неё предложения, так и вынести на обсуждение свои идеи.

Народная программа (теперь это можно считать именем собственным) была сформирована на основе более двухсот предложений от рабочих групп Народного совета. В свою очередь предложения для программы составлялись из идей непосредственно жителей края. Вероятно, именно в таком подходе к формированию решений и заключается смысл общественного самоуправления о котором так мы так много слышали раньше, но увидели в действии только с приходом к управлению краем команды врио губернатора Дегтярева.

Программа развития Хабаровского края была разработана представителями общественности региона. Именно рабочие группы Народного совета выдвинули и сформулировали каждую из идей, которые в итоге вошли в программу. Впервые в истории Хабаровского края глава региона дал людям самим возможность решить, как они хотят жить дальше, на решение каких проблем стоит обратить особое внимание, на что потратить средства. Фактически, народу дали право и возможность определить стратегию развития региона на долгие годы вперед.

По сути, впервые в Хабаровском крае появился документ, который определят вектор развития региона и треки работы органов исполнительной власти. Примечательно, что эта программа была разработана не в недрах правительства, а Народным советом – органом, представляющем все территории и все социальные группы региона. Благодаря этому документ получился максимально практичным и приземленным. В него вошли только те направления, которые можно и необходимо реализовать.

И еще момент – политический. Программа была разработана и представлена широкой общественности до того, как Дегтярев официально вступил в предвыборную гонку. Так врио губернатора четко обозначил, что принятие подобной программы является не частью его избирательной кампании, а рабочим процессом, который протекает в спокойном режиме и обязательно на выходе приведёт к конкретным результатам. Надо понимать, что состав Народного совета крайне неоднороден, тут есть и сторонники врио, и его оппоненты, и пожилые, и молодые, и жители Хабаровска, и обитатели глубинки. Самому молодому участнику слегка за 20, а опытному – 84. Фактически, в текущий момент времени Народный совет намного более репрезентативен, чем любой законодательный и представительный орган и выражает интересы практически всех слоёв и групп населения региона