Комсомольский НПЗ начал производить бензин АИ-100

Смелый шаг в будущее

Новый рывок в развитии продемонстрировал Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Завод запустил промышленное производство высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5. Это в очередной раз доказывает, что Комсомольский НПЗ имеет высокие технологические возможности.

«РН-Комсомольский НПЗ» входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть». Новый бензин не только имеет уникальную рецептуру, но и получил подтверждение эффективности по результатам квалификационных испытаний «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти». АИ-100-К5 предназначен для автомобилей с форсированными двигателями и системами наддува. Высокое октановое число топлива позволяет раскрыть весь потенциал двигателя и увеличить динамику разгона авто. А благодаря низкому содержанию серы и бензола уменьшается образование нагара на деталях двигателя. Одним из главных преимуществ АИ-100-К5 является легкий пуск двигателя авто в холодное время года и экономичный расход топлива, например, в сравнении с АИ-98.

- Технологи завода совместно со специалистами корпоративного института ВНИИ НП (Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти) проработали несколько рецептур высокооктанового бензина, из них была выбрана оптимальная. Стендовые испытания подтвердили высокие эксплуатационные характеристики бензина АИ-100-К5. Наша испытательная лаборатория тщательно контролирует качество бензина и его компонентов на всех этапах, - рассказал Виктор Юшкин, главный инженер ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Ранее производство бензина АИ-100-К5 было запущено в Ангарской нефтехимической компании. Совместно с Комсомольским НПЗ компания занимается поставкой высококачественного моторного топлива в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. В центральной части страны АИ-100-К5 выпускают несколько предприятий «Роснефти»: Рязанская НПК, НПЗ «Башнефти», а также Ярославский НПЗ.

Справка:

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа.

Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, судовое топливо RMLS 40 с содержанием серы не более 0,5% и другие продукты.