Люди проходили мимо: стали известны детали спасения ребенка, замерзавшего голым в 30-градусный мороз в Амурске

Раздетый ребенок гулял возле дома по проспекту Мира Фото: Скриншот с видео

История со спасением ребенка, который замерзал в сугробе, обрастает новыми подробностями. Напомним, что утром 25 декабря в Амурске заметили одинокого трехлетнего мальчика. Малыш был без одежды в лютый мороз.

ПРЫГАЛ ОТ ХОЛОДА

Раздетый ребенок гулял возле дома по проспекту Мира. Мальчик сильно замерз - в тот день столбик термометра показывал -30 градусов, но фактически температура ощущалась на десять градусов ниже. Босой малыш прыгал от холода и плакал от страха. Родителей рядом не было.

Нетипичная для лютой зимы картина с раздетым ребенком на морозе не привлекла внимание прохожих. Как рассказал «КП» информированный источник, мимо плачущего малыша прошел как минимум один человек, который даже не обратил внимание на происходящее. С ним работают правоохранители.

Спас мальчика водитель скорой, ожидавший фельдшера у подъезда. Мужчина посадил ребенка в машину, накрыл курткой и обогрел. Происходящее попало на видео: на кадрах малыш плакал - у него болели ноги так сильно, что он не мог говорить. После возвращения фельдшера мальчика отвезли в больницу с легким обморожением.

- Благородный поступок, я считаю, что каждый должен поступить так же. Хотя, судя по картинке, рядом люди ходили и никаких обращений не было, - рассказал «КП» Анатолий Сопов, заведующий отделением скорой помощи Амурской центральной районной больницы.

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

Ответ на вопрос: «Почему раздетый ребенок оказался на улице?» оказался прозаичным. 24 декабря мама малыша пошла к родителям помочь с ремонтом и осталась у них ночевать. С мальчиком остались папа и, по словам собеседника «КП», тетя (не старшая дочь, как сообщалось ранее). Утром сестра мамы ушла и не закрыла дверь. Отец в это время спал.

Папа проснулся около 9:00 часов утра, ребенка уже не было. Мужчина сразу же позвонил в полицию, где ему сказали: «Ваш сын в больнице вместе с матерью». Пару дней их понаблюдали врачи, и уже 27 декабря мама с малышом вернулись домой. На улице ребенок пробыл от силы минут десять, поэтому полученные повреждения оказались некритичны.

- Семья ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала - это обычные люди, но именно этим утром что-то пошло не так. Не было никаких предпосылок, чтобы начались проверки. Мы держим руку на пульсе и готовы оказать всю необходимую помощь. К сожалению, от подобных ситуаций не застрахован никто, - прокомментировала «КП» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

ОФИЦИАЛЬНО

По имеющейся информации, семья мальчика благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. Несмотря на это, прокуратура региона организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Свою проверку в рамках статей «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» проводит и Следственный комитет.

- Пусть это станет самым большим предупреждением перед Новым годом: будьте более бдительны. Не оставляйте без внимания ни одного ребенка, который попадается на глаза. Необходимо оценить - одет ли малыш, как одет, не замерз ли, как себя чувствует, есть ли рядом взрослые. Сегодня вы заметили чужого ребенка, завтра кто-то не пройдет мимо вашего, - поделилась Виктория Трегубенко.

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