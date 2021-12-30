Стоимость оливье в Хабаровске 2021: во сколько обойдется главный новогодний салат

В своих расчетах мы опирались на классический рецепт «Оливье» Фото: Иван ВИСЛОВ

Без салата оливье, пожалуй, не обходится ни один праздничный стол. Обожаемое многими блюдо стало своего рода мерилом покупательской способности населения. «КП» подсчитала стоимость оливье в Хабаровске 2021.

В своих расчетах мы опирались на классический рецепт оливье. В него входят: вареная колбаса (300 граммов), картофель (500 граммов), консервированный горошек (380 граммов), маринованные огурцы (500 граммов), яйца (четыре штуки), майонез (200 граммов), морковь (200 граммов), лук (100 граммов). Из этих ингредиентов должно получиться около двух килограммов салата оливье.

Для подсчета примерной стоимости оливье в Хабаровске 2021 мы берем самые доступные по ценам продукты в магазинах. 400 граммов вареной колбасы обойдется минимум в 96 рублей, полкилограмма картофеля - 38,5 рубля, 400 граммов консервированного горошка - от 75 рублей. Нужное количество маринованных огурцов удалось отыскать за 67 рублей, четыре яйца - от 35 рублей (десяток - от 87,5 рубля). Майонез обойдется в среднем в 60 рублей, морковь - около 15 рублей, лук - три-пять рублей. Итого стоимость оливье в Хабаровске 2021 составила примерно 389,5 рубля.

Что касается официальных данных о стоимости оливье в Хабаровске 2021, то их пока нет. Последние цены нам удалось найти в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), датируются они ноябрем 2021 года. Берем все тот же классический рецепт оливье и считаем.

Нужное количество вареной колбасы обошлось в 133,2 рубля, за картофель пришлось бы отдать 23 рубля. Средняя цена на 380 граммов консервированных огурцов в ноябре составила 78,14 рубля, горошек продавался за 74,23 рубля. Четыре яйца обойдутся в 33,74 рубля, майонез - 48,73 рубля, морковь - 8,94 рубля, лук - 3,1 рубля. Итого стоимость оливье в Хабаровске 2021, по данным за ноябрь, составила бы 403,08 рубля.