Весь поселок в дыму: в Хабаровском крае полыхают две цистерны с топливом

Пожарные устраняют возникшее в Ильинке возгорание
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Предпраздничное настроение сегодня было омрачено для жителей села Ильинки. На арендуемой частным лицом территории по улице Северной произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Хабаровскому краю 30 декабря в 13:20. Пока пожарным удалось только локализовать возгорание. Сейчас проводится ликвидация очагов пожара и разбор пострадавших от огня конструкций.
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Как оказалось, на участке воспламенились две цистерны с топливом объемом 20 тонн каждая. По предварительной информации, полученной ведомством, из-за розлива топлива с одной из цистерн площадь пожара достигла 300 метров.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые в настоящее время занимаются тушением пожара. 43 человека и 10 единиц техники задействованы в устранении последствий ЧП.
Густой дым застилает небо
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Причины пожара на данный момент не установлены, комплекс мероприятий для поиска причин произошедшего будут проводить сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.
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