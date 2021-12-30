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Происшествия30 декабря 2021 5:10

Весь поселок в дыму: в Хабаровском крае полыхают две цистерны с топливом

Пожар разросся до 300 метров
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Пожарные устраняют возникшее в Ильинке возгорание

Пожарные устраняют возникшее в Ильинке возгорание

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Предпраздничное настроение сегодня было омрачено для жителей села Ильинки. На арендуемой частным лицом территории по улице Северной произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Хабаровскому краю 30 декабря в 13:20. Пока пожарным удалось только локализовать возгорание. Сейчас проводится ликвидация очагов пожара и разбор пострадавших от огня конструкций.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как оказалось, на участке воспламенились две цистерны с топливом объемом 20 тонн каждая. По предварительной информации, полученной ведомством, из-за розлива топлива с одной из цистерн площадь пожара достигла 300 метров.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые в настоящее время занимаются тушением пожара. 43 человека и 10 единиц техники задействованы в устранении последствий ЧП.

Густой дым застилает небо

Густой дым застилает небо

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Причины пожара на данный момент не установлены, комплекс мероприятий для поиска причин произошедшего будут проводить сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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