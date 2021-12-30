Михаил Дегтярев: «Краевая столица расширится на восток и на север» Фото: Максим МОЛОТОВ

Во время итоговой предновогодней пресс-конференции Михаил Дегтярев, отвечая на несколько разных вопросов, многосторонне затронул тему комплексного развития территорий для жилищного строительства.

Главной точкой застройки на ближайшее время будет северная часть регионального центра. Губернатор говорил об этом неоднократно, в частности во время посещения им завода «АмурСтройМеханизация» по производству стройматериалов в мае 2021 года.

- Планируется формирование новых микрорайонов в Хабаровске. Таким образом, город расширится на Восток и на Север, - сказал тогда Дегтярев и назвал крупную площадку в районе переулка Брянский, где планируется построить до полумиллиона квадратных метров жилья.

Сейчас стало известно, что в качестве застройщика выступит компания «ПИК». Губернатор сообщил - 27 декабря ДОМ.РФ провел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в объеме 67 гектаров. Здесь будет возведено не только жилье, но и социальные объекты, и смонтирована вся инженерная инфраструктура.

Глава региона отметил, что Хабаровский край стал первым регионом на Дальнем Востоке, в котором ДОМ.РФ применил механизм КРТ. Эта схема дает возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности. Реализацию таких проектов в рамках нового федерального закона утверждает специальная правительственная комиссия, после чего региону передают полномочия по управлению земельными участками.

- Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска - вопрос чрезвычайной важности. Эта часть города долгое время застраивалась и развивалась неравномерно. Вовлечение в оборот площадки в районе переулка Брянский позволит придать новый импульс развития северу Хабаровска, обеспечить равномерное развитие агломерации, - сказал Михаил Дегтярев.

Переулок Брянский - только один из флагманов застройки. Другой - микрорайон «Ореховая сопка». Краевым властям удалось привлечь крупный инвестиционный кредит в объеме 3,7 миллиарда рублей на строительство инженерной инфраструктуры, дорог и социальных объектов. Уже в следующем году начнется строительство тепломагистрали от ТЭЦ-3, чтобы обеспечить теплом новые стройки.

- Мы заранее позаботились о том, чтобы этот крупный проект был запущен в кратчайшие сроки. Сразу после моего назначения исполняющим обязанности главы региона я принял решение о начале проектирования этой тепломагистрали, чтобы процесс не растягивался на долгие годы, - сказал Михаил Дегтярев.

По информации регионального минстроя, общая площадь новой застройки в районе микрорайона «Ореховая сопка» обеспечит ввод 660 тысяч квадратных метров жилья, будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

- Мне доводилось слышать, как краевую власть называют мечтателями. Что ж, если это значит, что мечты сбываются, пусть будут мечтателями. Скажите это людям, въехавшим в новые квартиры на Ореховой сопке. И тысячам других, у которых появилась реальная возможность обрести крышу над головой - комфортную, современную, со всем необходимым в шаговой доступности. Дегтярев реально, на наших глазах, вещественно расширяет Хабаровск. Это можно увидеть и потрогать. После плана, который здесь и сейчас воплощается в жизнь, любое подозрение в прожектерстве - просто сотрясание воздуха. Против лома нет приема - против башенных кранов гавканье из сетевых пабликов есть пустой звук, - считает Дмитрий Мартыненко, хабаровский специалист по политическому консалтингу.

Комплексное развитие жилищного строительства вошло в стратегию развития Хабаровского края главным пунктом. Это козырь губернатора, причем неубиваемый. Для решения этой задачи в регионе по поручению президента РФ создается промышленный кластер строительных материалов. Это позволит снизить логистические затраты, что скажется на стоимости квадратного метра жилья.

Поддержка индустрии позволит строить в городах региона новые микрорайоны. В Хабаровском крае уже сформировано более 40 точек для комплексной жилищной застройки. Губернатор Михаил Дегтярев поставил задачу - к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником. Реализовать эту инициативу также помогут проекты «Дом дальневосточника» и «Дальневосточные кварталы».

Региональным властям в следующем году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. Реализация проекта «Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой. Площадка под строительство уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.