«Не покидайте дом в ночное время»: тигр бродит по улицам Еврейской автономной области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях активно распространяется информация о том, что в Еврейской автономии был замечен тигр. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, жители обнаружили следы хищника. Пока официальной информации от ведомств не поступало. Однако пользователи соцсетей активно распространяют видео, судя по которым полиция начала патрулирование по поселку, предупреждая через громкоговорители о присутствии хищника.

ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Судя по самому популярному видео в соцсетях, двое местных жителей заметили следы тигра «на тубдиспансере». При этом автор видео не уточняет населенный пункт, где это произошло.

- Посмотри, вот это да. У нас на тубдиспансере гуляет тигра. Смотри – след, - говорит автор видео.

- Вот он, с леса пришел. Здесь метку оставил, есть еще собачьи следы, он же собак жрет. Вон туда пошел в лес. Там машины ездили уже, затерли. Вон туда ходил. Оттуда пришел, - рассказывает его спутница.

- С сопки оттуда, да? Вот он пришел, крутанулся и ушел. Вот это писец. С торца тубдиспансера. Вот это у нас красота, - сделал вывод автор видео.

Определить, где точно обнаружили следы достаточно сложно. Большую часть времени на видео демонстрируются следы на снеге. Крупных объектов, по которым можно было бы опознать место нет.

«ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА»

Вслед за первым видео последовали и другие. Соцсети взбудоражили кадры, на которых по жилмассиву ездят автомобили полиции и из громкоговорителя звучит следующее:

- Уважаемые граждане. В связи с выходом дикого зверя соблюдайте бдительность. В ночное время не покидайте свое жилище. Обеспечьте безопасность ваших домашних животных.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Жители ЕАО возмутились тому, что хищника еще никто не отловил.

- Я еще блин сегодня по окраине нашей сопки гуляла с ребенком. Вообще красота, то-то на удивление ни оной бродячей собаки не встретила, хотя их гора по дороге на Августовский, - написала пользовательница соцсетей.

Нашлись в этой ситуации и те, кто сыронизировал.

- Это к нам год тигра пришел, - пошутил пользователь соцсетей.

Пока официальные ведомства не подтвердили информацию. «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деловая киса: «важного» тигра встретили автомобилисты в Хабаровском крае

Полосатый зверь гулял по полю и даже не подозревал, что его снимают на камеру (подробнее)