«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Сытый студент: быстро и вкусно» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Сытый студент: быстро и вкусно».

Проголосовать за участников и подать заявку можно по ссылке.

Условия участия в конкурсе просты. Необходимо выбрать понравившееся фото студенческих блюд, и загрузить его на наш сайт. Здесь вариантов может быть бесконечное множество: бутерброды на скорую руку, пицца из того, что есть в холодильнике, быстрый ужин, студенческий салат и так далее. Приветствуется оригинальность исполнения. Прием заявок на конкурс и голосование пройдет с 14 по 26 января. После этого мы подведем итоги и пригласим победителей в редакцию, где пройдет «Кулинарный батл» Студентов ждут призы и подарки от партнеров фотоконкурса. Награждение состоится 28 января.

Внимание! От каждого участника принимается только по одной фотографии!

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Конкурс проходит с 14 по 26 января 2022 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки. Подведение итогов 27 января, а призы победители получат 28 января.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя участника и учебное заведение;

- город;

- номер телефона*.

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров. Также заявки можно отправить в WhatsApp по номеру 8 909-809-98-59.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.