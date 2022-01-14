«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Сытый студент: быстро и вкусно»
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Сытый студент: быстро и вкусно».
Проголосовать за участников и подать заявку можно по ссылке.
Условия участия в конкурсе просты. Необходимо выбрать понравившееся фото студенческих блюд, и загрузить его на наш сайт. Здесь вариантов может быть бесконечное множество: бутерброды на скорую руку, пицца из того, что есть в холодильнике, быстрый ужин, студенческий салат и так далее. Приветствуется оригинальность исполнения. Прием заявок на конкурс и голосование пройдет с 14 по 26 января. После этого мы подведем итоги и пригласим победителей в редакцию, где пройдет «Кулинарный батл» Студентов ждут призы и подарки от партнеров фотоконкурса. Награждение состоится 28 января.
Внимание! От каждого участника принимается только по одной фотографии!
УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.
Конкурс проходит с 14 по 26 января 2022 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки. Подведение итогов 27 января, а призы победители получат 28 января.
В заявке на размещение необходимо указать:
- имя участника и учебное заведение;
- город;
- номер телефона*.
Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.
*На сайте указан не будет.
Размещайте фото в специальной форме, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров. Также заявки можно отправить в WhatsApp по номеру 8 909-809-98-59.
Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.