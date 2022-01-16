«Порода – настоящий лев»: хабаровчанин готов обменять своего кота на Toyota Cresta

Стоимость своего кота житель Хабаровска оценил в 240 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Интернете полно разнообразных объявлений о продаже. На соответствующих сайтах любой человек может продать практически что угодно. Люди нередко предлагают купить старую мебель, не подошедшую по размеру одежду, прочитанные книги, даже котят и щенят. Так и житель Хабаровска решил не упускать свой шанс.

Молодой человек разместил объявление, в котором на продажу выставлен его собственный кот. Пушистый «товар» размещен в специальной подкатегории «экзотические кошки» с подписью «порода – настоящий лев». Продать своего «льва» хабаровчанин готов за немаленькую цену в 240 тысяч рублей, но также есть и альтернативный вариант. В описании к объявлению обозначено, на что готов обменять кота продавец, а именно – на автомобиль Toyota Cresta gx70 с 3uz-FE на механической коробке передач.

Такое объявление о продаже мы обнаружили в Сети. Фото: скриншот

Многих возмутит подобное предложение, а некоторые даже не поверят. Ведь как можно обменять своего питомца, фактически члена семьи, на какую-то машину? Однако спешим всех успокоить. Молодой человек признался «КП»-Хабаровск», что его объявление носит лишь шуточный характер. На самом деле продавать своего кота за внушительную сумму или менять на автомобиль никто не собирался. Поэтому и кот, и мы можем расслабиться: пушистый любимец остается жить на прежнем месте, а к самому объявлению относиться серьезно не стоит.

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