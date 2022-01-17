Дмитрий Моисеенко: «Льготная аренда муниципального имущества - инструмент популярный в Хабаровском крае»

Дмитрий Моисеенко, замначальника управления реализации государственного имущества министерства имущества Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Субъекты малого и среднего предпринимательства региона (МСП), а также самозанятые могут платить аренду в объектах краевого имущества по сниженным ставкам. О том, как воспользоваться такой мерой поддержки, рассказал Дмитрий Моисеенко, замначальника управления реализации государственного имущества министерства имущества Хабаровского края.

- Перечни регионального и муниципального имущества насчитывают почти пять тысяч объектов. На сегодняшний день порядка 3700 представлены в пользование предпринимателям. Также помещения взяли в аренду самозанятые. Доступны также земельные участки, оборудование, транспортные средства. Изначально подбор имущества осуществляет сам предприниматель. Ознакомиться с объектами можно на сайтах минимущества, муниципальных образований. После этого нужно обратиться к правообладателю, написать заявление, которое рассмотрят в течение десяти дней. Затем будут проведены торги. Конкурсные процедуры обойти нельзя согласно закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Единственное, если предприниматель попадает под преференции или нет других претенедентов на имущество, тогда все проходит без торгов. Заключается договор пользования, по умолчанию на срок пять лет. Но можно его сократить.

Дмитрий Владимирович рассказал, что арендаторы могут делать ремонт в помещениях. Все это определяется дополнительным соглашением:

- Мы идем навстречу предпринимателям. Тем более это даже в интересах края, муниципального образования, чтобы имущество поддерживалось в надлежащем состоянии. Есть единственное ограничение: если объект является памятником архитектуры, то изменения будут проводить только по согласованию.