Хабаровский край готов к наступлению омикрона

Инфекционные отделения больниц Хабаровского края проверили на готовность к поступлению новых пациентов Фото: скриншот из видео

Омикрон наступает на Дальний Восток. Первый случай заражения новым штаммом уже был на днях зафиксирован в Амурской области. Инфекционисты прогнозируют наступление пятой волны коронавируса на Дальнем Востоке примерно через две недели.

В связи с этим зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов посетил инфекционные госпитали региона, чтобы проверить, готовы ли медучреждения к увеличению числа заболевших.

ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ

Евгений Никонов вместе с и.о. министра здравоохранения Юрием Бойченко проверили запасы лекарственных препаратов, кислорода, осмотрели наличие аппаратов ИВЛ. Они пришли к выводу, что на данный момент больницы обеспечены всем необходимым для лечения пациентов.

- У нас достаточно количество СКТ-пунктов, дополнительный пункт будет открыт на базе первой краевой клинической больницы имени Сергеева. У нас достаточно ИВЛ и кислорода, мы также снабжаем кислородом ряд других субъектов РФ. У нас также достаточный запас лекарств, причем самых современных, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

КОЕЧНЫЙ ФОНД

Кроме того, Евгений Никонов дал распоряжение при необходимости увеличить коечный фонд в крае. В некоторых больницах уже идет развертывание новых коек. Так, в инфекционном отделении Хабаровской городской больницы имени Войно-Ясенецкого поручено довести количество реанимационных коек до 50, а общее количество койко-мест увеличить до 600.

- Та задача, которую нам поставили, по развертыванию дополнительных как минимум 20-25 процентов коек от максимума, будет выполнена. В крае на максимуме второй волны коронавируса было развернуто 3300 коек. Соответственно, примерно 4 тысячи мест у нас будет, - рассказал Евгений Никонов.

ВАКЦИНАЦИЯ

Зампред правительства также призвал жителей успеть вакцинироваться до наступления пятой волны. Он отметил, что сейчас еще есть люфт примерно в две недели до того, как омикрон начнет повсеместно распространяться по региону.

- Это факт, от которого деться никуда нельзя. Те пациенты, которые вовремя вакцинируются, как правило, не находятся в реанимационных палатах и переносят заболевание гораздо легче, - отметил Евгений Никонов.

Напомним, новый штамм коронавируса омикрон появился в Южной Африке. Отмечается, что эта разновидность COVID-19 мутирует намного чаще остальных. От других штаммов его отличает высокая заразность и быстрое распространение. В минздраве Хабаровского края рассказали, что основными симптомами омикрона являются головные боли. Кроме того, им намного чаще заболевают дети до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знакомьтесь – омикрон: что известно о симптомах, лечении, влиянии на детей и готовности Хабаровска к пятой волне ковида

«Комсомолка» выяснила, в чем особенности нового штамма (подробнее)

Омикрон наступает: к пятой волне коронавируса готовятся в Хабаровском крае

По предварительным расчетам, в день будут заболевать по три тысячи человек (подробнее)

До того, как «омикрон» захлестнет Хабаровский край и весь Дальний Восток осталось несколько недель

Правительство России велело увеличить коечный фонд в больницах (подробнее)