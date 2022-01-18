Переиграл сам себя: жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за ложный донос

Теперь мужчину ждет уголовное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию с заявлением, что приятель побил его и украл восемь тысяч рублей. По словам «потерпевшего», все это произошло в квартире его сожительницы, где, после употребления горячительных напитков, между мужчинами завязалась ссора.

Как оказалось, нетрезвый заявитель оклеветал своего приятеля от обиды. Мужчину никто не обворовывал и тем более не избивал. В квартире, где трое друзей выпивали, между мужчинами действительно произошла ссора. Однако мнимого потерпевшего просто выставили прочь из квартиры возлюбленной за некомпанейское поведение.

Он не смог стерпеть такого репутационного удара, и в его голове родилась идея, как отомстить обидчику. Сразу после того, как зачинщика ссоры выгнали на улицу, он отправился в ближайшее отделение полиции, где изложил свою версию событий. Якобы его избили, деньги отобрали, в общем - нечестно поступили. Правда вскрылась после того, как сотрудники правоохранительных органов пришли в злополучную квартиру и опросили жертву ложных обвинений и сожительницу главного героя истории. Теперь свершителю неудачной вендетты грозит до двух лет лишения свободы, ведь словами «я не знал» уже ничего не исправишь.

- Мужчину будут судить по части первой статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ. Сотрудники полиции всегда предупреждают, что за заведомо ложный донос следует наказание. Он был в курсе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Жмеренецкая, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре.

Идеи обратиться в полицию, чтобы оклеветать другого, приходят в голову немногим жителям Хабаровского края.

- Такие инциденты с ложными доносами являются единичными случаями в крае и происходят крайне редко, - уточнила «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Всегда необходимо помнить, что желание отомстить обидчику может обернуться против самого себя. Обращаться в правоохранительные органы стоит по случаям действительного нарушения закона, иначе можно угодить в капкан собственных небылиц.

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