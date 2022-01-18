Туризм за вакциной: иностранцы едут в Россию, чтобы вакцинироваться «Спутником V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так называемый «вакцинный туризм» обретает популярность среди иностранных туристов. Информация о том, как иностранцы приезжают в Россию, чтобы поставить себе вакцину «Спутник V» сначала появилась на Reddit, а затем разлетелась по сети. Жители других государств уверены, что российская вакцина эффективна против нового штамма «Омикрон», поэтому готовы отдать немалую сумму за поездку на родину «Спутника V».

Такой вид туризма в Россию начал приобретать популярность зимой 2021 года. В основном в Россию приезжают жители Азии и Южной Америки. Для желающих привиться от коронавируса в нашей стране организовывают специальные туры. Иностранцы могут выбрать одну поездку на 21 день, либо два выезда с пребыванием в стране по три дня каждая. Помимо таких вариантов есть тарифы на туры ревакцинации, в которых можно привиться «Спутником Лайт».

- Стоимость 21-дневного тура, а именно столько времени занимает перерыв между двумя компонентами вакцины, будет стоить от 1500 евро. А две поездки по три дня - 700 евро, - рассказал в своем аккаунте в Instagram Денис Скачков, хабаровский блогер.

Кроме Дениса, эту новость широко обсуждают и другие инфлюенсеры Хабаровска, например _bamus_ и anechka_malibu.

- Интересный факт, что Россия согласилась облегчить визовый режим для иностранцев. В общем, к чему я это все. Очень забавная ситуация складывается: у нас вакцины боятся, как огня, а иностранцы же наоборот, рвутся в Россию, чтобы привиться, - рассуждает anechka_malibu в своем блоге.

Это явление отнюдь не редкость. Сейчас такой «вакцинный туризм» пользуется популярностью в странах Европы, так как вакцины, производимые там, одобрены ВОЗ. В скором времени поездки за прививкой в Россию также приобретут более широкую популярность, ведь вакцина уже находится в процессе одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

«Спутник V» прочно зарекомендовал себя. Превалирующее большинство россиян привиты именно этим препаратом. На данный момент это самая изученная и проверенная вакцина в мире, поэтому именно в пользу нее отдают выбор и иностранцы, приезжающие за прививкой по турам вакцинации.