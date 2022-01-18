Хабаровчанин выбил дверь и поджег кресло в кафе

Закрытые двери не стали преградой для мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровска выбил дверь и поджег кресло в кофейне в центре города. Произошел этот инцидент в шесть утра. Следует отметить, что кафе начинает работу достаточно рано – полвосьмого утра, однако хабаровчанину не хотелось ждать. Свои неадекватные действия он обосновал непреодолимым желанием «вкусить прекрасный напиток».

Владелец заведения описал ситуацию в своем инстаграм-аккаунте. Судя по видео, директор относится к произошедшему с юмором.

- Человек пришел в шесть утра попить кофе. Закрытые двери не стали для него препятствием, поэтому он прошел в них. В здании был выключен свет, видимо поэтому он решил подсветить себе все подожженным креслом, - рассказывает с улыбкой директор кафе.

На место происшествия пришла бариста, которую очень озадачил вид выбитой двери. Кроме того, мужчину с горящим креслом застали и сотрудники охраны, поспешившие вызвать полицию.

- Сообщение поступило нам от экипажа частного охранного предприятия, который приехал на работу тревожной кнопки. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего сотрудниками отдела полиции №4 проводится проверка, - рассказал «КП»-Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.

Что ждет дальше кофемана-поджигателя, пока неизвестно. Однозначно, такой тяги к согревающим напиткам мы еще не видели. Вопрос «что помешало мужчине подождать открытия кафе?» остается без ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хабаровчанин устроил дебош в кафе ТЦ «Ореховая Сопка»

Он бросался всем, что попадало под руки и безостановочно крыл матом сотрудниц (подробнее)