«Мандаринки» с надеждой. Фото: из архива компании «Полиметалл».

Ежегодно в преддверии самого главного зимнего праздника сотрудники компании «Полиметалл» в Хабаровском крае становятся добрыми волшебниками и помогают сбыться мечтам детей. В рамках благотворительной акции «Мандарин» они дарят подарки ребятам из неблагополучных, малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

В конце прошлого года в Хабаровском крае подарки получили более 150 ребят из Хабаровска, Владивостока, а также городов и сел Охотского, Тугуро-Чумиканского, Советско-Гаванского, Амурского и им. Полины Осипенко районов.

Ребята из Охотского района получили подарки. Фото: из архива компании «Полиметалл».

Добрая декабрьская акция проходит в компании «Полиметалл» уже в шестой раз. Кураторы «Мандарина» тесно сотрудничают с отделениями социальной защиты, культуры и администрации населенных пунктов. Взаимодействие также выстроено с центрами по социальной работе с населением. Например, в Хабаровск такие открыты в различных районах города.

Заветные желания ребят традиционно размещаются накануне акции на корпоративном портале «Полиметалла» на виртуальной елке в виде специального украшения – «мандаринки». Сотрудники компании стараются, чтобы новогоднее чудо обязательно пришло в каждый дом того самого ребенка с «мандаринки».

«Мандаринки» с надеждой. Фото: из архива компании «Полиметалл».

- Для всех детей и взрослых новогодние праздники – это, прежде всего, время чудес, - считает ежегодный участник акции, руководитель проектов Амурского филиала «Полиметалла» Алексей Мерзляков. – Радует, что у нас такие отзывчивые сотрудники. Они разбирают «мандаринки» уже на старте акции.

Добрые волшебники выбирают подарок самостоятельно или действуют сообща и исполняют мечту ребенка всем отделом. Дети про акцию «Полиметалла» не знают. Свои желания они пишут Деду Морозу.

- Дети есть дети, и они, как правило, мечтают о игрушках. Кто-то хочет обнять большого мягкого кота, кто-то грезит о машине на пульте управления. Близнецы обычно загадывают Деду Морозу одинаковые подарки. Есть, безусловно, вопросы посерьезнее. Например, спортивные снаряды, которые важны для детей с различными заболеваниями, велосипеды, самокаты. В «Мандарине» есть дети, для которых игрушки уже потеряли актуальность. Очень важно образование, и самый простой ноутбук будет в этом отличным подспорьем, - рассказывает региональный куратор благотворительной акции «Полиметалл» Анастасия Мазилкина.

«Мандаринки» с надеждой. Фото: из архива компании «Полиметалл».

В Хабаровске в конце 2021 года сотрудники «Полиметалла» исполняли мечты детей из района Красной Речки. Подарки получили 25 ребят из девяти семей. Вручать их помогали педагоги центра по работе с населением «Единство».

- Акция прошла очень хорошо, все дети в восторге. Одна девочка попросила куклу, для нее это самый лучший подарок, а другая написала Деду Морозу, что хочет новую красивую зимнюю куртку. Практически все мальчишки загадывали самокаты и снегокаты, - добавляет педагог-организатор центра Ольга Кадушкина.

Сотрудники компании все как один считают, что главный эффект от акции «Мандарин» - это не подарок как таковой, а сама вера в исполнение желания.

- Радует то, что уже осенью многие сотрудники подходят и спрашивают: «Когда начнется «Мандарин»?» Значит, ждут его, хотят сделать жизнь детишек чуть лучше. В эти моменты я особенно горжусь своими коллегами, ведь наша традиционная акция направлена на детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - отмечает руководитель проектов по внутренним коммуникациям Хабаровского филиала компании «Полиметалл» Юлия Серватовская. - Лично принимала участие во вручении «мандаринок» и могу сказать, что никогда не видела столько счастливых детских лиц в один день. Огромное спасибо всем нашим сотрудникам, кто принял участие и сделал праздник для этих ребят по-настоящему волшебным.

КСТАТИ

Каждый подарок в 2021 году нашел своего адресата. Волонтеры в образах новогодних персонажей лично доставили их детям. А в северных и труднодоступных районах, куда сотрудникам было выехать затруднительно, на помощь пришли местные администрации.