Местное самоуправления – это живой организм. Как реформа проходит в Хабаровском крае

Законопроект о реформе местного самоуправления поддержали в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В 2021 году вступил в силу Закон Хабаровского края «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае». Его суть сводилась к предоставлению муниципалитетам права определять модель выбора главы: на муниципальных выборах или депутатским конкурсом по итогам конкурсных процедур. При этом Закон ни в коем случае не является актом окончательного действия. Он не подразумевает обязательного внесения изменений в уставы городских округов и муниципальных районов, и перехода исключительно на конкурсную модель избрания глав муниципальных образований. Напротив, законопроект предоставил право выбора, которое многие в силу специфики так ждали.

СУТЬ ПРОСТА

Закон предоставляет органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края право самостоятельно определять в уставе модель избрания главы: на муниципальных выборах или по конкурсу.

Существует множество как положительных, так и отрицательных примеров в отношении всех моделей избрания глав. И неважно, благодаря какой модели избран глава. Важны его личностные характеристики, деловые качества, стремление к созданию комфортных условий проживания для населения и развитию территории.

Закон не отменяет прямые выборы, а лишь дает возможность принимать решение с учетом особенностей территории и при обязательном обсуждении с жителями. Только при участии жителей депутаты смогут решить, как избирать глав.

Депутаты местного уровня – это люди, избранные населением, им доверено представлять интересы своих избирателей при осуществлении местного самоуправления. Именно депутаты смогут решать с учетом мнения жителей, каким способом будет избираться глава.

И решать это можно только после проведения публичных слушаний.

Что дает конкретно эта модель? Во-первых, обеспечит экономию средств местных бюджетов на проведение избирательных кампаний. Зачастую в муниципальных выборах принимают участие 30 %, а то и 20% избирателей, а затраты на это мероприятие колоссальные, и их можно в принципе предусмотреть на другие цели. Например, на благоустройство территории.

Также она повышает требования к кандидатам на должность глав, поэтому главная задача конкурсной комиссии состоит в том, чтобы оценить их профессиональные качества. Большая вероятность того, что на должность главы придет хозяйственник, а не тот, который раздает только одни обещания.

При прямых выборах некоторые кандидаты очень часто вводят в заблуждение избирателей, раздавая обещания, которым не суждено осуществиться. Но часто эти лица некомпетентны в решении конкретных вопросов, несмотря на то, что заручились поддержкой избирателей и победили на выборах.

Окончательное решение по модели избрания главы муниципального образования принимает представительный орган. А депутаты – это представители народа. Безусловно, вопрос должен быть проработан с жителями. Именно за ними окончательное слово. Не должно быть решений, принятых вопреки мнению граждан.

С этой целью в муниципалитетах края проводятся публичные слушания, где можно высказаться, но только при условии соблюдении антиковидных ограничений.

ЭТО СВЕРШИЛОСЬ

29 декабря 2021 года уже состоялись публичные слушания в муниципальном районе имени Лазо, а 17 января 2022-го они состоялись в Ульчском муниципальном районе.

Стоит отметить, в районе имени Лазо большинство участников публичных слушаний поддержали именно конкурсную модель.

В Ульчском была следующая ситуация. В адрес организационного комитета проведения публичных слушаний 14 из 18 представительных органов сельских поселений района высказали свою положительную оценку по вопросу публичных слушаний. В ходе публичных слушаний были заслушаны эксперты, которые приводили положительные и отрицательные аргументы изменения способа избрания главы. По видеоконференцсвязи в указанном мероприятии смогли принять участие представители отдаленных и труднодоступных сельских поселений, руководители органов местного самоуправления и депутаты сельских поселений. В публичных слушаниях очно приняло участие 42 человека. За вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в устав Ульчского муниципального района» проголосовало 33 человека, против изменений – 8 человек, один человек не проголосовал. Таким образом, вопрос «О внесении изменений в устав Ульчского муниципального района» в части изменения модели избрания главы муниципального района будет вынесен на заседание Собрания депутатов муниципального района.

Эксперты отмечают, что сегодня Хабаровский край один из немногих регионов на Дальнем Востоке, где демократично подошли к вопросу формирования органов власти на местах. Тот факт, что ряд муниципалитетов идёт по пути конкурсной процедуры, а ряд по прямым выборам, говорит о том, что местное самоуправление – это живой организм, который сам выбирает, как ему лучше развиваться.