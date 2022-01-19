Неизвестная похитительница украла ботинки из котокафе в Хабаровске

Посетительница заведения осталась без зимней обуви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кража обуви произошла в одном их заведений Хабаровска. Неизвестная женщина зашла в цокольное помещение, в котором находились два магазина и котокафе. Незнакомка огляделась по сторонам и заметила стеллаж с обувью, расположенный у входа в заведение. Недолго думая, она подошла к нему и начала выбирать себе пару обуви. Отсмотрев и ощупав несколько вариантов, она остановилась на черных ботинках. Схватив их, женщина стремительно поспешила на выход и скрылась с места событий. Единственное, что помешало «подруге Оушена» незаметно обзавестись обновкой – наличие камеры наблюдения в помещении. Так воровка умудрилась засветиться на видео, которое уже утекло в Сеть.

Работники котокафе неприятно удивились произошедшей ситуации, но больше всех огорчилась клиентка, оставшаяся без зимней обуви и возможности выйти на улицу. Заведение решило компенсировать гостье потерю ботинок материально, а также дополнительно выплатить моральный ущерб.

Люди часто оставляют свою обувь в местах общего пользования, нередко можно увидеть чужие ботинки, вольно стоящие в раздевалках спортзала. Конечно, в таких ситуациях рано или поздно могут происходить случаи исчезновения беспризорных вещей. В котокафе стеллаж с обувью клиентов стоял не в заведении, а у входа в него. Однако работники уверяют, что подобных инцидентов ранее не происходило.

- Подобных случаев у нас больше не было. После произошедшего мы написали заявление в полицию. Сотрудники взяли отпечатки пальцев с ручек дверей и сейчас разыскивают эту женщину, - рассказала «КП»-Хабаровск» Валерия Мирзаева, директор котокафе «Помурррчим».

Сейчас неизвестную расхитительницу стеллажей ищут правоохранительные органы.

- Сотрудниками отдела полиции № 4 по факту произошедшего проводится проверка, - рассказал «КП»-Хабаровск Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.

Какое наказание понесет обувная воровка, выяснится позднее. Понятно лишь, что за своими пожитками необходимо внимательно следить, мало ли кто-то решит, что ваша обувь – ценная добыча. Владельцы котокафе теперь тоже решили, что стеллаж на входе заменят на закрытые шкафчики, чтобы больше никто не смог поживиться чужой обувью.

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