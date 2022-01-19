Число дьявола: 666 рублей необходимо заплатить в одной из хабаровских больниц, чтобы узнать пол ребенка

Стоимость услуги запомнилась беременным девушкам надолго Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

666 рублей нужно заплатить в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Такой информацией поделилась с «КП» - Хабаровск» хабаровчанка, пришедшая в больницу на второй скрининг. Беременная девушка не ожидала, что у нее попросят плату за определение пола, и еще больше удивилась, услышав стоимость услуги.

ПОЧТИ КРУГЛАЯ СУММА…

- Сумма очень позабавила. Я, конечно, была поражена, что в государственной больнице надо заплатить, чтобы мне сказали пол ребенка. Они ведь итак на УЗИ это видят, но мне сказали, что услуга платная. Пришлось спуститься в кассу и отдать 666 рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Б. (имя героя изменено), хабаровчанка.

С такой ситуацией столкнулась еще одна будущая мама. Девушку тоже удивило, что за информацию о поле ребенка придется доплатить.

- Сказано было, что если я хочу узнать пол малыша, а не просто получить заключение, то предварительно необходимо в кассе КДЦ оплатить сумму в 666 рублей, затем с квитанцией подойти на скрининг, где и определят пол. Сумму мне не обосновали, лишь сказали, что это дополнительная услуга, - сказала «КП» - Хабаровск» Мария, жительница Хабаровска.

Кстати, такая интересная цифра открыта для всех пользователей сети. В перечне платных услуг на сайте больницы любой желающий может посмотреть, сколько стоит определение пола.

вот такой прайс на УЗИ можно найти на сайте медицинского центра. Фото: скриншот

КТО ЖЕ ПРАВ?

Удивительно и то, что далеко не всех пациенток просят отдавать 666 рублей за информацию о поле ребенка.

- Когда я была беременная и пришла на второй скрининг, мне сказали пол ребенка сразу и без лишних вопросов. Я стояла на учете в КГБУЗ «КДЦ», но никаких денег за определение пола у меня не просили, - уточнила «КП» - Хабаровск» Евгения Н.(имя героя изменено).

Как выяснилось, государственные учреждения могут брать деньги за определение пола ребенка.

- Информация о поле будущего ребенка – это услуга, которая не входит в программу ОМС. Медицинские учреждения действуют на основании протокола, утвержденного Минздравом РФ. Если у женщины есть желание узнать пол, за это нужно доплатить, и это распространяется на все субъекты России, - объяснила «КП»-Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Почему именно 666 рублей? В Росздравнадзоре объяснили, что цены на дополнительные услуги в муниципальных учреждениях устанавливаются учредителями. Кто конкретно установил такую стоимость в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» неизвестно. Главное, чтобы никто из будущих мам не воспринял такую цену, как таинственный знак.

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