Мокрица на ланч: в одном из заведений Хабаровска посетительница нашла насекомое в блюде

Неприятную находку девушка запечатлела на видео Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчанка поделилась в сети своим негодованием от посещения одного из городских кафе. Вместе с заказанным блюдом ей на тарелке принесли неожиданного «гостя»: в соусе плавала мокрица. Девушка опубликовала видео с находкой в одном из пабликов города, и оно разлетелось по сети. По словам пострадавшей, администрация кафе не извинилась за мокрицу в блюде, а попросила гостей уйти без оплаты счета, так как в заведении было много других людей.

Люди в комментариях разделились на два лагеря: кто-то рассказывал, что также находил живую «приправу» в блюдах из этого кафе, а кто-то уличал девушку во лжи и рассказывал, что таких случаев в заведении не бывает.

- Не верю! Часто туда ходим и доставку заказываем. Как по мне лучшая пицца в городе. Чую конкурентов

- Мне там волосы в блюдах два раза попадались

- А никого не смутило, что таракан только наполовину в соусе? Повар бы точно его заметил, если бы он там был с самого начала

- Мне там живых червей в салате приносили

В кафе историю с завирусившимся видео комментировать не стали. Администратор лишь сказала «Комсомолке», что по данному случаю сейчас проводится служебная проверка. Узнать, была ли мокрица в блюде изначально, мы пока не можем, однако такими проблемами занимаются в Роспотребнадзоре. По данному инциденту обращения к ним пока не поступало. Напомним, рассказать о своем неприятном опыте посещения ресторана может любой желающий.

- Нарушения можно зафиксировать на пленку и составить письменное обращение. Его можно оставить как на сайте Роспотребнадзора, так и привезти лично или отправить по почте. Заявки рассматриваются в течение 30 дней, после чего принимается решение о необходимости проведения проверки, - рассказала «КП»-Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Не всегда такие сообщения оказываются действительными. Примерно половина из обращений в итоге не подтверждаются, поэтому в каждом конкретном случае необходимо детально разбираться.

- Внеплановые проверки в прошлом году были проведены по 1011 обращением, из них подтвердились только 552, - рассказала Анастасия Судакова.

Получить «сюрприз» в своем блюде – это, пожалуй, самое неприятное, что может быть при посещении кафе. С этим случаем будут разбираться полномочные представители, а нам остается внимательно следить за содержимым наших тарелок, особенно обедая вне дома.

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