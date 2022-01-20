Вторая волна инвестиционных квот

В студии радио «КП» председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова, директор Хабаровского филиала АО ИД «КП» Инга Пчелкина и ведущий прямого эфира Егор Семенов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наше издание не могло обойти своим вниманием судьбоносную тему для рыбопромышленного комплекса и, в целом, экономики Хабаровского края.

Ведущий радио «Комсомольская Правда» Егор Семенов и директор Хабаровского филиала АО ИД КП Инга Пчелкина пригласили в студию прямого эфира председателя Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольгу Булкову, чтобы услышать экспертное мнение в программе нового цикла «Под перекрестным огнем».

- Ольга Николаевна, здравствуйте, очень непростой информационный повод привел Вас в нашу студию. В отраслевом сообществе сейчас активно обсуждается законопроект о внесении изменений в Закон о рыболовстве, связанных со вторым этапом инвестиционных квот. Знаем из ваших комментариев и выступлений на полях совещаний в органах власти о том, что механизм инвестквот нуждается в обновлении и обсуждение перспектив его расширения идет уже давно, например, в этом году поступало большое количество предложений, вызванных необходимостью развития береговой инфраструктуры. Законопроект четко расставляет все точки над I?

- Да, Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз неоднократно заявлял о том, что механизм инвестквот, закрепленный законодательством, нуждается в обновлении, так как не учитывает специфику промысла в разных регионах. В силу чего многие предприятия просто лишены возможности участвовать в программе. И, на наш взгляд, в законопроекте не учтены эти моменты.

- Новелла была опубликована в конце 2021 года, 12 января этого года вышла доработанная версия. Законопроект нуждается в доработке?

- Это абсолютно нормально и естественно для согласования столь серьезного и ответственного документа. Свои предложения Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз направил в органы государственной власти, разместил на портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

- Ольга Николаевна, Вы всегда оперируете фактами и цифрами, можете привести статистические данные о реализации первого этапа механизма инвестиционных квот?

- Конечно, согласно информации Федерального агентства по Росрыболовству на сегодняшний день заключено 88 договоров на закрепление инвестквот за объектами нового строительства с общим объемом инвестиций более 230 млрд рублей. Из них 64 договора заключены под строительство рыбопромысловых судов, включая 36 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. И 24 договора заключены под строительство новых рыбоперерабатывающих заводов, из которых 13 заводов-на Дальнем Востоке.

Хочу отметить, что на территории Хабаровского края не реализуется ни один проект по строительству заводов. То есть у Хабаровского края 20% квот изымается, но при этом в край, к большому сожалению, они не возвращаются.

- А почему не возвращаются?

- Основной промысловой подзоной, прилегающей к Хабаровскому краю, является Северо-Охотоморская подзона. Инвестиционные квоты в этой подзоне предусмотрены на добычу минтая и сельди. Подчеркну, что квота выделяется только в паре на сельдь и минтай, при этом на минтай в 8 подзонах. Я не буду перечислять все эти подзоны, но для понимания приведу пример.

Западно-Беринговоморская подзона находится в районе Берингового моря, Западно-Камчатская подзона находится в районе Западной Камчатки.

Фактически сырец с этих подзон невозможно доставить для переработки на построенный береговой завод. Он пропадет. Однако по закону предприятие – инвестор должен переработать 70% своей инвестиционной квоты на построенном заводе. Учитывая удаленность береговой переработки от районов промысла, не говоря уже об ограниченной навигации, когда море замерзает, доставка сырца минтая на побережье Хабаровского края для переработки невозможна. Следовательно, невозможно и выполнение условия о ежегодной переработке сырца минтая в объеме не менее 70% инвестиционных квот на построенном заводе.

Именно это стало основной причиной того, что не реализуется ни одного инвестиционного проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов в Хабаровском крае.

И, повторюсь, тем не менее, из общего объема ОДУ хабаровских предприятий будет изъято 20% квот и уйдут в другие регионы Дальнего Востока.

- А какие нововведения предусмотрены законопроектом?

- Основное нововведение законопроекта – это проведение второго этапа инвестквот. Тут вынуждена использовать специальную терминологию, которая сложна для людей, на занятых в сфере рыбохозяйственного комплекса. Это термин ОДУ – общий допустимый улов, то есть это тот объем конкретного вида водного биоресурса, которой наукой разрешен для вылова в конкретном году в конкретном районе промысла. Например, для сельди тихоокеанской в Северо-Охотоморской подзоне наукой разрешен вылов около 250 тысяч тонн.

Нужно понимать, чтобы наделить предприятия, которые строят суда и заводы инвестквотами, необходимый объем квоты забирается из общего ОДУ, а, значит, остальным предприятиям квота уменьшается.

Если в ходе 1 этапа объем уменьшения квот составил 20%, у наших хабаровских предприятий забирают 20% квот, то для обеспечения инвестквот второго этапа заберут еще 24% квот.

Так, законопроектом для реализации 2-го этапа предусмотрено выделение в Дальневосточном бассейне дополнительных 20% ОДУ, 50% ОДУ крабов, а также 100% ОДУ моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

При этом в целях компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестквот выделяется дополнительные 4% ОДУ.

Таким образом, после принятия законопроекта, общий объем ресурса, изымаемого на инвестиционные квоты первого и второго этапов, составит 44% водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, 100% краба, 100% моллюсков.

- Ольга Николаевна, а что можно сделать, чтобы хабаровские предприятия смогли принять участие во втором этапе инвестквот?

- Условия участия в программе инвестиционных квот, прописанные в законодательстве, равны для всех. Однако, по факту, вследствие региональной промысловой специфики хабаровские предприятия не имеют возможности участвовать в программе по строительству береговых заводов.

Для того, чтобы это исправить, необходимы изменения в постановления Правительства, регламентирующие типы заводов и выделяемые инвестквоты.

Наше предложение – ввести новый объект инвестиций – рыбоперерабатывающий завод под инвестквоты на сельдь и (или) минтай в Северо-Охотоморской подзоне.

Это позволит хабаровским предприятиям выполнить условие о переработке 70% уловов по инвестиционной квоте на построенном заводе.

Также мы предлагаем распространить программу инвестквот на реконструкцию (модернизацию) существующих перерабатывающих заводов.

Основным промысловым объектом в Хабаровском крае является лосось. Наличие завода и его производственная мощность уже давно являются критерием для получения на конкурсе рыболовных участков. С целью получения участков предприятия развивали береговое производство, строили и модернизировали заводы.

Так зачем строить новые заводы? Их и так достаточно. Нужно обеспечить сырьем существующие заводы. Обеспечить их полноценную загрузку. Это даст новый импульс развитию береговой переработки в Хабаровском крае и сохранит ресурс.

Сохранить ресурс – очень важно для экономики Хабаровского края, важно для развития отдаленных прибрежных территорий края, для обеспечения рабочими местами, для пополнения бюджета.

Считаем, что сейчас в процессе обсуждения законопроекта можно учесть эти обстоятельства и отстоять права и интересы предприятий Хабаровского края на реальное участие в механизме инвестиционных квот.

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Ольга Николаевна, на что еще Вы хотели бы обратить внимание?

- К сожалению, не просчитаны экономические последствия. Разработчиками не учтено, что на период реализации инвестиционных проектов, а это от пяти до 15 лет, в связи со значительным объемом финансирования и отсутствием прибыли до достижения окупаемости проекта, уменьшатся налоговые поступления в региональный бюджет, в нашем случае – в бюджет Хабаровского края.

По отчетным данным Федерального агентства по рыболовству за 2020 год прибыль организаций рыбной отрасли уже сократилась на 14,4% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, все затраты, понесенные участниками инвестиционных проектов, в том числе в связи с участием в аукционах, строительством объектов инвестиций и обслуживанием кредитов, будут отнесены предприятиями на себестоимость производимой продукции. И, как следствие, повлечет удорожание стоимости продукции для конечного потребителя.

Также существует значительный риск того, что предприятия малого и среднего бизнеса, основным видом деятельности которых является добыча крабов или моллюсков, не смогут составить конкуренцию на аукционах по предоставлению инвестиционных квот на данные водные биоресурсы и прекратят свое существование.

Малые и средние предприятия рыбохозяйственного комплекса могут разориться.

Законопроект не содержит гарантий защиты градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Рыбопромышленные ассоциации Хабаровского края, включая Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, неоднократно заявляли о необходимости защиты и поддержки таких предприятий при объявлении второго этапа инвестквот путем сохранения им ресурса в полном объеме, учитывая высокую степень социальной нагрузки.

Напомню, что Хабаровский край – лидер в стране по количестве градообразующих рыбохозяйственных организаций. Их у нас восемь.

Текст законопроекта содержит достаточно сложные формулировки, большое количество отсылочных норм, что в целом усложняет его восприятие.

Полагаем, что столь существенные изменения в механизме инвестквот целесообразнее и логичнее оценивать в системе, однако проекты изменений в подзаконные нормативные правовые акты не разработаны.

- Ольга Николаевна, правильно ли мы поняли, что предприятия фактически лишатся квот на крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных в полном объеме, 100%?

- Да, вызывает беспокойство отсутствие ясности и определенности в механизме прекращения права на добычу крабов и моллюсков у действующих пользователей.

Государство в одностороннем порядке прекратит исполнение своих обязательств по договорам о предоставлении квот в части ежегодного распределения предприятиям квот. Распределять будет нечего. При этом подчеркну, при отсутствии нарушений со стороны предприятий и оснований для досрочного расторжения договоров о закреплении долей квот.

Однако никто не отменяет общие правила несения ответственности в случае неисполнения обязательств, закрепленные гражданским законодательством и самими договорами на квоты.

Согласно ст.393 Гражданского кодекса РФ сторона, не исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой стороне убытки. Причем под убытками понимается не только реальный ущерб, но также упущенная выгода, то есть неполученные доходы.

Полагаем, что в этом случае для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы из бюджета, вызванные необходимостью компенсации государством убытков пользователям, осуществлявшим добычу крабов и моллюсков, в связи с не предоставлением права на добычу в нарушение действующего законодательства и положений договоров о закреплении долей квот.

И расходы эти будут значительными, так как необходимо учесть, что из 15-ти лет закрепления квот истекли только три года, и, соответственно, размер упущенной выгоды может быть рассчитан за все оставшееся время, часть предприятий приобретали квоту на аукционах и вкладывали инвестиции в производство, а это уже реальный ущерб.

В связи с чем возникает вопрос, закладывались ли эти риски при разработке законопроекта?

Подвергалась ли оценке и анализу экономическая целесообразность выставления квот на добычу крабов и моллюсков на аукционы под инвестиционные обязательства, если будут понесены расходы в виде возмещения убытков действующим пользователям.

В Хабаровском крае есть предприятия, осуществляющие прибрежную добычу крабов. После вступления законопроекта в силу они лишатся оставшихся квот на добычу крабов.

То же самое касается и краба колючего, квоты на добычу которого хабаровским рыбакам были распределены впервые на 2022 год.

Раньше краб колючий был неОДУемым, т есть выделялся не по квоте, а по заявительному принципу. Два года предприятия его не ловили, так как он был исключен из перечня разрешенных к промыслу неОДУемых биоресурсов. В 2021 году Росрыболовство распределило квоты на его добычу предприятиям. Однако теперь, ввиду предлагаемых нововведений, хабаровские предприятия снова потеряют возможность добывать краба колючего, так как 100% квот уйдет на инвестквоты.

- Ольга Николаевна, в продолжение темы о крабах, это дорогая статья доходов Хабаровского края, в условиях дефицита бюджета нельзя терять этот источник. Давайте еще раз акцентируем внимание, что произойдет если этот законопроект будет принят?

- Постараюсь объяснить. В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2021 год, квоты на вылов крабов для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства распределены между 62 предприятиями. При реализации второго этапа по продаже инвестиционных квот на вылов крабов данные предприятия будут полностью лишены квот.

В Дальневосточном бассейне останется только 15 победителей прошедших аукционов и победители вновь проведенных аукционов.

Кроме этого, в случае проведения новых аукционов по продаже инвестиционных квот на вылов крабов, аналогично проведенным в 2019-2020 годах, большинство нынешних участников рынка - пользователей квотами на вылов крабов, будут поставлены в дискриминационные условия в части возврата на данный товарный рынок.

При проведении аукционов по продаже права на заключение договора о предоставлении квот на вылов крабов в инвестиционных целях, лоты, выставляемые на торги, формировались в объемах квот на вылов краба от 1000 тонн. Большинство нынешних участников рынка производства продукции из крабов на Дальнем Востоке не в состоянии ни приобрести, ни освоить такие объемы.

- Ольга Николаевна, коротко Ваша оценка проекту этого Федерального закона?

- Как я уже сказала, механизм инвестиционных квот нуждался в обновлении и расширении. И это активно обсуждалось в отрасли на протяжении всего 2021 года. Большой посыл к этому был заложен сложной минтаевой путиной прошлой зимой, когда возник острый дефицит перерабатывающих мощностей из-за ограничения Китаем ввоза российской продукции.

Еще раз акцентирую Ваше внимание, действующий механизм инвестквот не учитывает промысловую специфику Хабаровского края, в силу чего наши предприятия не имеют возможности участвовать в программе. Необходимы изменения в законодательство.

Конечно, есть вопросы, связанные с проведением второго этапа инвестиционных квот и законопроект, однозначно, нуждается в доработке.

Необходимо учитывать, что законопроект может оказать негативное воздействие не только на экономическую составляющую рыбохозяйственного комплекса страны, но и на социальные вопросы дальневосточных регионов России.

Для качественной оценки возможных последствий применения правовых норм, вводимых законопроектом, необходимо издание или изменение ряда подзаконных актов.

Вопросы есть. И у нас не так много времени для их анализа, обсуждения и внесения изменений в законопроект.

Сейчас, на стадии его обсуждения мы еще можем внести свои предложения с тем, чтобы отстоять интересы Хабаровского края и фактическое право рыбопромышленников быть допущенными и принять участие в программе. Это даст толчок развитию береговой переработки, сохранению ресурса и социально-экономическому развитию края.

- Ольга Николаевна, спасибо за Вашу взвешенную и, на наш журналистский взгляд, по-государственному правильную позицию по защите экономики региона. После Вашего детального анализа этого законопроекта нам и, уверены, нашей аудитории стали понятны потенциальные риски, с которыми может столкнуться Хабаровский край. Не дай бог, как говорится.

- Коллеги, спасибо за возможность пообщаться в прямом эфире и за приглашение. Как председатель старейшего рыбацкого Союза всегда открыта для диалога с медиа. Желаю Вам удачи, а вашей аудитории - спасибо за внимание и до встречи.