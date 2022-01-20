Необычного зверька обнаружили в Еврейской автономной области

Судя по всему, пушистый хищник вышел на охоту. Источник: скриншот

Центр «Амурский тигр» опубликовал кадры с забавным зверьком, шустро прыгающим по сугробам. Снимки, запечатленные фотоловушкой, не оставили равнодушными пользователей сети. Подписчики сразу стали гадать, что за зверек попал в поле зрения камеры. Догадливые пользователи сразу признали в «рыжике» колонка, родственника норок и хорьков.

Зимой мех колонка становится очень мягким и густым, а хвост – пушистым, поэтому этого красавца на фоне белого снега невозможно не заметить. Судя по кадрам, проворный зверек вышел на охоту. Несмотря на миловидную внешность, колонки – настоящие хищники и пытаются как мышами, так и маленькими птичками.

14 января центр «Амурский тигр» также опубликовал кадры из ЕАО, на которых медведь чешет спину об дерево. По словам специалистов, таких образом эти жители леса помечают свою территорию. Медведи оставляют свой запах на коре, чтобы другие животные могли учуять их запах и понять, что территория уже занята.

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