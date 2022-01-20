В Хабаровске изменится работа автобусов

Нововведения призваны устранить гонки водителей на трассах Фото: Мария ЛЕНЦ

В сеть просочилась информация, что к 2026 году семь автобусных маршрутов в Хабаровске перестанут работать. Оказалось, это не так. В работе автобусов действительно произойдут некоторые изменения, но коснутся они только перевозчиков.

Сейчас на некоторых маршрутах стоят сразу по несколько обслуживающих компаний. Водители разных перевозчиков, ездящих по одному маршруту, не сообщают остальным свои графики. Из-за этого все они работают одновременно, но по разным расписаниям. Это приводит к ситуациям, когда водители, стремясь собрать больше пассажиров, устраивают гонки на трассах. Каждый стремится подоспеть на остановку пораньше и загрузить автобус быстрее, чем конкурент. Чтобы избежать таких случаев, в администрации города приняли решение сократить количество перевозчиков для каждого из маршрутов до одного. Среди компаний проведут конкурс, и победитель будет обеспечивать работу конкретного маршрута.

- Сами маршруты останутся, никто их не упразднит. Дело в том, что некоторые из них были сформированы еще до проведения конкурсных процедур. То есть перевозчики, которые работают на этих маршрутах, не участвовали в конкурсах. Если до 2026 года не провести эту процедуру, то администрация должна будет автоматически пролонгировать перевозчикам право на эти маршруты, а значит, они снова не будут участвовать в конкурсах. Решение оставить одного перевозчика на одном маршруте выполнит сразу две задачи: у людей появится стимул улучшать свои машины и исчезнут гонки автобусов на трассах, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ирина Фастовец, руководитель пресс-службы администрации Хабаровска.

Таким образом, перевозчики сделают все возможное, чтобы выиграть конкурс, а именно: заменят старые автобусы новыми, установят цифровые табло и камеры, создадут другие условия для обеспечения удобства в транспорте. Пассажиры, в свою очередь, продолжат пользоваться привычными маршрутами, но поездки будут проходить в более комфортных условиях.

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