Михаил Дегтярев: «Правительство делает все, чтобы люди старшего поколения жили достойно» Фото: Правительство Хабаровского края

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ветераны боевых действий Хабаровского края получат денежные выплаты. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов.

- Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти и ветеранских организаций нашего региона. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы представители старшего поколения жили достойно, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона поблагодарил ветеранов за их общественную работу и активную жизненную позицию. Сейчас в регионе проживает 102 тысячи ветеранов. Более 12% из них – это непосредственные участники боевых действий. За последние пять лет число ветеранов боевых действий в крае выросло на 5,5 тысяч человек. Для данной категории граждан существуют различные меры поддержки, такие, как предоставление квартир, вставшим на учет до 1 января 2005 года и 50-процентная компенсация расходов социального найма жилья, медицинская помощь и санаторно-курортное лечение, профобучение и дополнительное профобразование. Кроме того, на региональном уровне ветеранам возмещается проезд по социальным нуждам на междугородних маршрутах и городском общественном транспорте. Те граждане, чей ежемесячный доход меньше 25 тысяч рублей, освобождаются от транспортного налога и имеют льготу в 50% при оплате коммунальных услуг.

Сейчас на рассмотрении находится предложение распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех без исключения ветеранов боевых действий. С таким предложение выступили краевые власти, а письмо подписал Михаил Дегтярев. Так, Михаил Дегтярев вводит инициативы по поддержке различных общественных организаций даже в условиях дефицита денежных ресурсов. Это демонстрирует погруженность губернатора в работу общественных советов и умение принимать эффективные решения.

- Предлагаю в 2022 году по-особому отметить День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 15 февраля – и заложить новую знаковую традицию, - сказал Михаил Дегтярев.

Единовременную выплату в размере 1000 рублей к празднику получат ветераны боевых действий.

- Отдельно подчеркну: выплаты должны быть начислены всем автоматически, беззаявительно, - подытожил глава региона, обратившись к министру соцзащиты края.

В будущем такой порядок начисления выплат должен быть применен ко всем мерам поддержки населения. Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин.