Теплой погодой порадуют хабаровчан выходные

Синоптики прогнозируют потепление на выходных и в начале следующей недели Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Наконец-то в Хабаровске ожидается потепление! Причем уже в эти выходные – 22 и 23 января. В пятницу, 21 января днем термометр установился на отметке минус 19-20 градусов. Ночью ожидается от минус 30 до минус 28. Ветер юго-западный дует скоростью 3-9 метров в секунду. Существенных осадков нет, не предвидится их и в ближайшие дни.

- На выходные в Хабаровске сохраняется морозная погода. Сегодня ночью столбик термометра опуститься до минус 31 градуса, в субботу, 22 января тоже ночью ждем до 31-32 градусов. В воскресение будет чуть-чуть теплее - 26-27 градусов. Дневные температуры тоже подрастут. Если в пятницу днем минус 17-18, то в воскресение дойдем до минус 14 градусов тепла. Осадков не ожидается, слабый ветер будет дуть с запада 3-8 метров в секунду, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

При этом циклонов в ближайшее время не ожидается, как и снегопадов. На следующей неделе синоптики ждут пришествия в регион теплых воздушных масс, из-за чего, по крайней мере, в первую половину недели у нас потеплеет, как днем, так и ночью.

- Ночью мы прогнозируем температуры 20-25 градусов, а днем должно быть в пределах 10-15 градусов. Соответственно будет небольшой теплый период, поэтому немного погреемся. Зато во вторую половину недели вернутся холода до минус 28 градусов, но минус 30 уже не будет.

Напомним, на прошлой неделе в ЕАО прошел обильный снегопад из-за чего жители сел Чурки и Воскресеновка в Ленинском районе почти на сутки оказались отрезанными от цивилизации. Из-за чего на участке Калинино-Чурки образовался снежный занос высотой более полутора метров.