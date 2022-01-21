Михаил Дегтярев: «У Николаевска-на-Амуре хорошее будущее»

Встреча губернатора края Михаила Дегтярева и главы Николаевского района Анатолия Леонова Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с Анатолием Леоновым, главой Николаевского района. Вместе политики обсудили перспективы развития этой территории, точки для нового роста экономики и социальной сферы.

Один из самых острых вопросов, который поднимался во время встречи - выравнивание тарифа на электроэнергию в районах, в которых нет единой энергосистемы. Для решения этой проблемы с января 2021 года существенно снижен тариф за эту услугу.

- По нашей просьбе в 2022 году тариф на электроэнергию в таких районах снизился до общего по стране для юридических лиц. Благодаря этой мере, местные компании получат дополнительную прибыль для своего развития или возобновления бизнеса. Я думаю, что Николаевский район внесет существенный вклад в повышении уровня жизни на северных территориях, - отметил губернатор региона.

Анатолий Леонов подчеркнул, что уже видна положительная динамика в секторе малого и среднего бизнеса. Например, наращиваются объемы по выпуску хлеба и молока, при этом в прошлом году на этих производствах был спад.

Также Николаевский район вышел на первое место в крае по добыче золота (6,2 тонны) и на третье – по серебру (2,6 тонны) по итогам 2021 года, что уже хорошие показатели. И это горная промышленность – лидирующая отрасль.

- В целом, территории опережающего развития (ТОР) положительно влияют на социально-экономическую ситуацию в регионе. Ведь это зоны с особыми льготами, благодаря которым повышаются инвестиции, создаются новые рабочие места и производства. В рамках ТОР «Николаевск» уже заявлено восемь резидентов, три из которых уже занимаются добычей золота, переработкой рыбы и ремонтом судов, - отчитались в краевом правительстве.

Помимо экономики и промышленности, политики обсудили и социальную сферу. В 2021 году николаевской детской школе искусств выделили здание управления образования, а также прошел капремонт кровли школы №2 и козырька главного входа детсада № 44. На средства краевого бюджета власти купили три новых автобуса, сделали мост через реку Нижняя Патха вблизи Озерпаха, а также восстановили дороги после стихийных бедствий.

- У Николаевска-на-Амуре прекрасная история и хорошее будущее. Поэтому, я поддерживаю все инициативы и начинания, - подытожил Михаил Дегтярев встречу с главой Николаевского района.

Кроме того, в Николаевске открыли новый лечебный корпус центральной районной больницы и начали строить центр детского творчества. Все это говорит о том, что губернатор должен знать главные больные точки каждого региона в отдельности, чтобы видеть картину в целом.

- Когда Дегтярева назначили врио главы региона, то он сразу начал объезжать все 17 муниципальных образований края. Первым делом он посмотрел на реальное положение дел в каждом районе. За несколько месяцев Михаил Дегтярев проделал гигантскую работу. Я не помню, чтобы кто-то из губернаторов до него, так оперативно познакомился с ситуацией в районах. Он поговорил с главами районов и обычными жителями. Поэтому Дегтярев увидел полную картину в крае в целом. Все процессы в крае происходят только на территории МО – ничейной земли в стране нет. В целом край силен ими. Дегтярев это прекрасно понимает, поэтому и проводит подобные встречи. Перспективы развития края связаны с развитием отдельных муниципалитетов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Валерий Чудесов, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права ДВИУ РАНХиГС.

Ранее Михаил Дегтярев провел подобную встречу с Павлом Боровлевым, главой Амурского района. Политики подвели итоги 2021 года, а также наметили планы на текущий год. Особое внимание уделили проектам, которые финансируются за счет края и Москвы. При этом даже при дефиците средств на уровне районов, многие проблемы можно сдвинуть с мертвой точки, если правильно распределить силы. Новому главе региона удалось выстроить такую систему, в которой к нему не боятся обратиться за помощью.