Привет из Хогвартса: сова покрасовалась на здании районной администрации в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео

В Вяземском районе Хабаровского края работники местной администрации встретились с совой. Пернатая хищница прилетела к ним на подоконник и попозировала на камеру.

Видео с гостьей из леса разлетелось по социальным сетям. И пока пользователи Интернета умиляются ролику с птицей, орнитологи наблюдают за происходящим с беспокойством. Причина в том, что совы предпочитают сторониться людей. И если птица прилетела из леса, то скорее всего, в поисках пищи: найти под глубокими сугробами грызунов сейчас очень сложно.

Спустя 10 минут птица улетела.