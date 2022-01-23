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Дом. Семья23 января 2022 5:19

Привет из Хогвартса: сова покрасовалась на здании районной администрации в Хабаровском крае

Лесная хищница могла прилететь к людям в поисках пищи
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Привет из Хогвартса: сова покрасовалась на здании районной администрации в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео

Привет из Хогвартса: сова покрасовалась на здании районной администрации в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео

В Вяземском районе Хабаровского края работники местной администрации встретились с совой. Пернатая хищница прилетела к ним на подоконник и попозировала на камеру.

Видео с гостьей из леса разлетелось по социальным сетям. И пока пользователи Интернета умиляются ролику с птицей, орнитологи наблюдают за происходящим с беспокойством. Причина в том, что совы предпочитают сторониться людей. И если птица прилетела из леса, то скорее всего, в поисках пищи: найти под глубокими сугробами грызунов сейчас очень сложно.

Спустя 10 минут птица улетела.

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