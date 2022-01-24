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Происшествия24 января 2022 2:14

200 тысяч за зачеты: бывший топ-менеджер университета «Синергия» в Магадане помогал отстающим студентам за взятки

Экс-коммерческий директор вуза подделывал документы неуспевающих студентов
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
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Мужчина осужден за совершение мошенничества и подделку документов

Мужчина осужден за совершение мошенничества и подделку документов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В руках человека на высокой должности сосредоточена большая власть, которой не все пользуются с умом. Некоторых она заводит на скользкую тропинку набивания своих карманов мимо официальной кассы. Так случилось с бывшим коммерческим директором магаданского представительства университета «Синергия».

Ярослав (имя изменено - прим. ред.) работал на посту коммерческого директора Дирекции информационного представительства в городе Магадане Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Мужчина с широкими полномочиями решил помочь неуспевающим студентам, а заодно и подзаработать. Как раз двое способных платить отстающих учеников были на грани отчисления из вуза.

Работу со студентами Ярослав вел с ноября 2016 по январь 2019 года. За вознаграждение на общую сумму более 200 тысяч рублей экс-коммерческий директор пообещал решить вопрос об академической неуспеваемости. Также мужчина обязался помочь перевести подопечных в Северо-Восточный государственный университет, выдав поддельные справки об обучении.

- Мужчина осужден за совершение мошенничества и подделку документов. За содеянное суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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