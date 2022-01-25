Владимир Буровцев: «ДВГУПС находится в центре экономики России»

Владимир Буровцев, ректором ДВГУПС Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточный государственный университет путей сообщения по праву считается одним из лучших вузов Хабаровска, где готовят специалистов высокого уровня для разных отраслей экономики. О том, как университету удается много лет держать эту высокую планку, говорили с ректором вуза Владимиром Буровцевым.

- В университете утверждена стратегия развития, она предусматривает целый ряд вопросов. Прежде всего нам необходимо наращивать научный потенциал, модернизировать образовательные процессы, потому что те информационные технологии, которые сегодня внедряются, они имеют ряд плюсов. И не воспользоваться ими было бы неправильно. И, конечно, укрепление связей с производством. Это всегда было нашим коньком. Так или иначе, мы отраслевой вуз, и у нас много традиционных вещей, которые связаны с взаимодействием с работодателем, с пониманием, для кого мы готовим кадры, под какие проекты. Оборотная сторона тесного взаимодействия с работодателем - это практически полное трудоустройство по профильным специальностям. Более 90 процентов наших выпускников транспортных специальностей идут работать на места, которые соответствуют их квалификации.

Владимир Викторович рассказал, что в этом году университету исполняется 85 лет. За это время сформировались глубочайшие традиции, которые определяют формы образовательного процесса, вместе с тем открываются новые возможности, и вуз должен меняться.

- Важно понять, где баланс между практикоориентированными формами, которые являются традиционными для транспортного образования, и современными, в том числе дистанционными, цифровыми платформами. Этот баланс мы пытаемся найти, я думаю, это не так быстро должно происходить. Но нужно правильно задаваться этим вопросом и искать критерии оптимальности соотношения. Также мы положительно себя зарекомендовали на стройках, олимпийских объектах, космодроме «Восточный». И по текущему и прошедшему годам хочу отметить, что мы были единственным вузом, который принял участие в строительстве объектов модернизации Байкало-Амурской магистрали.

В 2022 году приемная кампания в ДВГУПС будет насыщенная, начнется она 20 июня. Заявления будут принимать по различным каналам. Уже выделено более 850 бюджетных мест. Подробная информация скоро появится на сайте вуза.