Спортсмен из Комсомольска вошел в олимпийскую сборную России по хоккею Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сформирован состав российской хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине. В команду вошел уроженец Комсомольска-на-Амуре, экс-нападающий «Амура» Сергей Плотников. Первый матч в Китае он проведет 9 февраля.

Хабаровский хоккейный клуб Плотников покинул в 2020 году. Тогда его обменяли на нескольких игроков «Магнитки». Тогда сам спортсмен признался, что благодарен клубу за понимание в своем стремлении взять Кубок Гагарина, а не просто вместе с командой выйти в плей-офф. Так что он благодарен клубу и надеется, что когда-нибудь все-таки еще сыграет в родном городе.

В 2021 году Плотников перешел играть в ЦСКА. Кроме того, он засветился в сериале «Молодежка».

Отметим, что впервые отправиться на Олимпиаду Плотников должен был еще в 2018 году. Но тогда все сорвалось. Международный олимпийский комитет не допустил до соревнований четыре десятка спортсменов из-за подозрений в употреблении допинга. При этом никаких подтверждений употребления запрещенных веществ Плотников тогда не получил.

Сейчас в копилке наград хоккеиста есть золото чемпионата мира-2014, серебро мирового первенства 2015 года и бронза в 2016 и 2017 годах.

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