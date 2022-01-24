Руководитель турфирмы, по вине которой погиб хабаровчанин, предстанет перед судом

Экскурсия к водопаду закончилась трагедией Фото: БЕЗБОРОДОВА Кристина

Завершилось расследование уголовного дела в отношении организатора экскурсий к водопаду «Вилючинский». В прошлом году во время одной из таких прогулок погиб хабаровчанин. Мужчина приехал на Камчатку с супругой, чтобы вместе посмотреть на красоты природы. Во время экскурсии туристы подошли к водопаду, и сверху на них обрушилась огромная глыба льда. Мужчина скончался на месте, его жене был причинен легкий вред здоровью. Кроме супружеской пары пострадало еще четыре человека.

После случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении организатора экскурсий. Им оказалась директор ООО «Реальная Камчатка». По версии следствия, турфирма не обеспечила группе сопровождение инструктора-проводника, а также не провела подробный инструктаж. Этот беспечный подход к работе и повлек за собой травматизм туристов и смерть человека. Руководителя ООО «Реальная Камчатка» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. На ее имущество общей стоимостью 5,3 миллиона рублей наложен арест.

- Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение. Теперь дело передано в Елизовский районный суд Камчатского края. Подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Яновская, старший прокурор управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Туристы со всей страны ежегодно летят на Камчатку. Полуостров стал популярным среди путешественников местом. Это неудивительно, ведь там можно увидеть чудеса природы, которые больше нигде не встретишь. Дикая природа таит множество опасностей, и важно помнить об осторожности: не подходить к опасным участкам и не рисковать собственным здоровьем.

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