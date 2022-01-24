«Это важное дело»: специалисты компании «Растим лес» вместе с учащимися развесили кормушки в 15 школах и зоосаде Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева прошла общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите птиц зимой». В этот раз в ней приняли участие ребята от школьного лесничества «Растим лес вместе» и компании-партнеры. Школьное лесничество было создано два года назад в селе Ильинка.

Ребята своими руками сделали 36 кормушек, 30 из которых развесили по школам Хабаровска, а шесть установили в разных точках зоосада. Во время развешивания скворечников юные экологи смотрели за тем, чтобы каждая кормушка была немного защищена от сорок и ворон, а также от ветра.

«Это важное дело»: специалисты компании «Растим лес» вместе с учащимися развесили кормушки в 15 школах и зоосаде Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Зоосад «Приамурский» ежегодно участвует в акции, которую проводит «Союз охраны птиц России».

- Наша территория очень подходит для наблюдения за птицами. Забота о мелких лесных птицах - это важная обязанность жителей Дальнего Востока. В нашем регионе снежные и холодные зимы, поэтому птицам очень сложно найти себе пропитание. В ответ на заботу летом эти пернатые крохи будут защищать леса и сады от вредителей. Очень здорово, что такая акция проходит на территории зоосада, и что ребята откликнулись заботой о птицах, - рассказала «Комсомолке» Елена Журавлева, методист отдела эколого-просветительской работы и внешних коммуникаций в зоосаде «Приамурский».

Организация акции прошла при активном участии компании «Растим лес».

«Это важное дело»: специалисты компании «Растим лес» вместе с учащимися развесили кормушки в 15 школах и зоосаде Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Мы определили и отремонтировали класс, а затем создали обучающую программу, утвердили ее во всех инстанциях, набрали педагогов. Два раза в неделю на протяжении лета, осени и зимы дети изучали природоведение, вредителей леса, делали гербарии, посадки, а также участвовали во всевозможных акциях. «Покормите птиц зимой» - завершающая акция за 2021 год. Стартовала она еще в прошлом году с одной школы, а уже сейчас охвачено 15 школ Хабаровска. Мы сами занимаемся лесовосстановлением, в чем уже заметен уклон в экологию. А также мы заинтересованы в воспитании новых кадров, которыми в будущем могут стать эти ребята. Они уже приходят с базой знаний и интересом к дальнейшему росту, - рассказал Иван Денисов, главный инженер компании «Растим лес».

После окончания вузов и техникумов многие студенты приходят устраиваться в такие компании, как «Растим лес». Именно благодаря подобным акциям дети с раннего возраста могут выбрать для себя будущую профессию.

- В нашей компании работает два человека, которые в прошлом учились в поселковом школьном лесничестве. Сегодня, к сожалению, потерялась система образования в лесном хозяйстве. Но я думаю, она возродится, потому что такая система нужна. В любой профессии важна подготовка. В лесничестве лучше всего закладывать бережное отношение к живому еще с детства. Только так формируется правильное отношение к природе, - добавил Иван Денисов.

«Это важное дело»: специалисты компании «Растим лес» вместе с учащимися развесили кормушки в 15 школах и зоосаде Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

До поездки в животный парк участники школьного лесничества выступили перед учащимся разных школ города и рассказали о целях акции - воспитать бережное отношение к лесу и природе в целом, о важности помощи братьям нашим меньшим. Затем ребята пообедали и отправились на автобусе за город, где состоялся финальный этап мероприятия.

Участие в акции также приняла компания «Полиметалл», которая приобрела корм для птиц. Его хватит на ближайшие пару месяцев. В каждом мешке по 3-4 килограмма. Состав корма при этом подбирали сами школьники. Кормовая смесь состоит из зерна, семечек, сухого хлеба. При этом семечки для птиц не должны быть солеными и жареными, а хлеб - черным.

- Я надеюсь, потом дети сами начнут кормить птиц, или родители будут им помогать. А может, найдутся неравнодушные граждане и другие компании, которые помогут в приобретении корма. На самом деле это первый такой опыт и довольно успешный. Главное - не бросать это дело, и оно должно войти в привычку. Важно понимать, что мы даем не по жмене корма, а купили сразу по 5-6 килограммов. Ведь это не пиар, а полезное дело!