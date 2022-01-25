Кинул бизнесменов на 3,5 миллиона: хабаровчанин раздал липовые займы местным предпринимателям Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в крупном мошенничестве. Он, как считают оперативники, умыкнул у местных бизнесменов около 3,5 миллиона рублей.

Схема обмана оказалась несложной, но она сработала. Мужчина в суд подавал иски к бизнесменам, данные указывал неверные и требовал, чтобы те вернули ему деньги, которые якобы брали в долг. Суммы были не маленькие: по несколько сотен тысяч рублей.

Естественно, никаких извещений о судебных разбирательствах предприниматели не получали и узнали о своих несуществующих задолженностях только тогда, когда сотрудники банка списали с их счетов указанные в исполнительных листах суммы.

- Так, со счетов владельца сети цветочных салонов злоумышленнику были перечислены порядка двух миллионов 800 тысяч рублей. По аналогичной схеме директор стоматологической клиники лишился 620 тысяч рублей. Коммерсанты обратились в полицию, где пояснили, что указанный в исполнительных листах гражданин им не знаком, денежные средства в долг они от него никогда не получали. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам уголовного розыска, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Оказалось, что за плечами мужчины не одна судимость. Почти половину жизни 51-летний хабаровчанин пробыл в колонии. Полицейские не исключают, что есть еще потерпевшие, поэтому просят их обратиться с заявлениями. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

КОНКРЕТНО

Если вам знаком данный гражданин, или с вашего счета списались деньги в счет погашения несуществующих долгов, просьба позвонить по телефонам: 8 909-853-12-12, 8 924-414-90-11 или 02.

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