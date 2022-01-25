«Пикантное видео получилось»: сестра «говорящего» тигра Грома из ЕАО покрасовалась перед фотоловушками

Редкая хищница - родилась в 2017 году у именитых тигров Светлой и «президентского» Бориса Фото: Скриншот с видео

«Природа - лучший художник», «выглядит шикарно!», «какая яркая плюшевая кисуля!» - восторгаются пользователи соцсетей новыми кадрами тигрицы. Хищница попалась на видео в заснеженных лесах Дальнего Востока. Редкая кошка продефилировала перед фотоловушкой и оставила свою отметку на дереве.

Опубликованные кадры были сняты в ноябре прошлого года. На них тигрица сначала смотрит в фотоловушку, затем - мягко ступает по тропинке среди сугробов. Хищница обнюхала одно из деревьев, пометила его и неспешно удалилась.

Красавица недаром вызвала восторг соцсетей - тигрица довольно упитана, а ее шкура необычайно яркая. Это говорит о том, что кошка хорошо питается, однако не стоит списывать со счетов наследственность.

Редкая хищница родилась в 2017 году у именитых тигров Светлой и «президентского» Бориса. Оба зверя потеряли мам еще котятами и в дикой природе выжить не смогли бы. Тигров отправили на реабилитацию, где после сдачи ряда экзаменов на пригодность к обитанию в естественной среде отпустили на волю. За выпуском Бориса наблюдал Владимир Путин. Брат героини видео - известный своим грозным рыком тигр Гром.

Пока у тигрицы нет имени. Специалисты говорят: «Всему свое время». Пользователи соцсетей окрестили хищницу «Борисовна» - по имени ее отца.