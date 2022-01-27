Николай Сорокин: «Миссия ТОГУ - развитие Дальнего Востока»

Николай Сорокин, проректор Тихоокеанского государственного университета Фото: Сергей ПЯТКОВ

Из-за пандемии учебные заведения России были вынуждены перевести своих студентов на дистанционное обучение. Новые правила коснулись также Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. Как сообщил проректор вуза Николай Сорокин, изменились и форма, и принцип обучения. Пришлось полностью уйти от бумаг и совершенствовать электронный документооборот.

- Преподаватель может вернуться к какой-то студенческой работе и посмотреть ее еще раз, у него уже накопилось намного больше цифрового следа студента, чем было прежде. Он может получить больше информации для анализа, и на основе этого, безусловно, качество меняется. Лекции остались, здесь нужно понимать, что они проходят по ВКС в различных системах. Студенты подключаются чаще всего со своих мобильных устройств. Преподаватели, конечно, по-разному к этому относятся. Также больше ответственности легло на плечи обучающегося-раньше иногда возможно было нечестно поступить и взять чужую работу, сейчас все это видно, проверить работу на плагиат - дело 30-40 секунд.

Николай Юрьевич рассказал, что в университете была принята программа развития вуза до 2030 года. Это очень сложный документ, его делал коллектив, было много споров.

- Мы участвовали в федеральной программе «Приоритет-2030» и победили в ней. Университет станет драйвером развития региона. Это означает, что все кафедры, все основные направления исследований преподавателей будут связаны с краем. Также мы видим, насколько у нас интенсивно старт произошел. Были выполнены проекты в области исследований реки Амур, международной деятельности, социокультурной сферы. Огромный запрос от общества есть сейчас в экспертной деятельности в области международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Запрос поступает из центра России. Зачем это надо? Для развития бизнеса. Где этих людей взять? Только готовить на Дальнем Востоке. Они должны знать регионоведение, экономику двух-трех стран, владеть иностранным языком и многое другое, что определяет специфику региона. Делать мы это планируем и через изменение образовательных программ. Это значит, что они будут совершенно новыми, в том числе по запросам работодателей.