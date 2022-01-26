Подделки даже в банках: полиция предупреждает о фальшивых пятитысячных купюрах в Хабаровском крае

Подозрительные купюры изъяли, эксперты-криминалисты провели необходимые исследования Фото: Николай ХИЖНЯК

Фальшивые деньги обнаружены в Комсомольске. Фальшивомонетчики смогли скопировать пятитысячные купюры. Поддельные банкноты получили сразу два банка.

Фальшивые купюры нашли сотрудники банков во время пересчета денег. Накопления с поддельными деньгами сдали несколько комсомольских организаций. Служащие банков усомнились в подлинности банкнот и обратились в полицию.

Подозрительные купюры изъяли, эксперты-криминалисты провели необходимые исследования. Вердикт: банкноты - фальшивка. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Полицейские ищут фальшивомонетчиков, им грозит до восьми лет колонии.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными! Если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь расплатиться фальшивой банкнотой или сбыть ее, незамедлительно сообщите о таких купюрах в правоохранительные органы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание за сбыт фальшивых купюр - до 15 лет колонии, в зависимости от тяжести преступления.