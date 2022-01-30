Максим Бергеля: «В ALTER LEX сопровождают клиентов любого масштаба - у нас тысячи поручений»

Максим Бергеля, директор юридической компании ALTER LEX Фото: Сергей ПЯТКОВ

В этом году юридическая компания ALTER LEX будет отмечать двенадцатилетие. Организация была создана в 2010, все эти 12 лет специалисты защищают своих клиентов и решают их вопросы. Как сообщил директор компании Максим Бергеля, в компании работают классические корпоративные юристы, которые занимаются исключительно сопровождением бизнеса. Иногда приходится решать смежные вопросы.

- За эти годы у нас сформировалось четко семь практик. Это, конечно, судебное представительство, договорное сопровождение, решение вопросов с недвижимостью или иными бизнес-активами, исполнительные производства, различные реорганизации, регистрации и ликвидации, и всеми любимое сопровождение процедур банкротства. Здесь половина всей нашей деятельности связана с процедурой банкротства, где мы накопили немалый опыт. Мы можем не только решать чисто юридические вопросы, очень часто приходится выстраивать стратегию и выступать в качестве антикризисных управляющих для клиентов, подсказывая, как лучше в той или иной ситуации действовать.

Как рассказал Максим Александрович, на начальном этапе формирования компании сотрудников было только двое. Постепенно с увеличением клиентской базы появилась потребность в человеческих ресурсах. Иначе не смогли бы выполнять тот объем работы, который появился со временем.

-У нас 52 клиента. Сейчас мы выполняем несколько сотен поручений. А вообще, в активе у нас еще сквозная нумерация клиентов с самого начала основания, это уже больше девяти тысяч. Конечно, такой массив ежедневной работы может делать только большой коллектив. Именно это позволяет нам решать проблемы и сопровождать клиентов любого масштаба. У нас есть много корпоративных клиентов, у которых имелись юридические отделы, мы полностью их заменили и сопровождаем достаточно успешно. Опять же - все возможно только потому, что у нас подобрались сотрудники поштучно, как бусинки - по одной, по одной подбирался коллектив. Также два года назад мы приняли решение, что для такого большого объема работы нам нужна собственная система управления юридической практикой. Она позволяет нам регистрировать все поручения, планировать работу.