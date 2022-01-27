Около 300 человек осуждено за насильственные действия с детьми в Хабаровском крае за последние пять лет

Ежегодно дети становятся жертвами преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 января Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Новый закон стал ответом на чудовищное преступление, произошедшее в новогодние каникулы этого года. В Костроме двое мужчин похитили, надругались и убили пятилетнюю девочку. Когда личности ранее судимых преступников раскрыли, поднялась волна общественного негодования. Люди просили отдать их народу на растерзание. Госдума отреагировала на это оперативно - ускорением принятия законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

К сожалению, такие случаи не редкость и происходят по всей стране. Не всегда жизни пострадавших от рук педофилов обрываются, но травмы для психики ребенка после такого носят колоссальный и разрушительный характер. Хабаровский край не исключение. По данным УФСИН, за последние пять лет в регионе по насильственным статьям с несовершеннолетними осуждено около 300 человек. За изнасилование срок отбывают около 130 человек, за насильственные действия сексуального характера - 120 человек, за половое сношение или иные действия сексуального характера - 40. В УФСИН отмечают, что в Хабаровском крае наблюдается тенденция к снижению числа педофилов. За 2019 год людей, судимых по данным статьям, в крае было порядка 80 человек, в то время как в 2021 - около 55, из них за 131 и 132 статьи - 48 преступников.

В стране давно бытует мнение, что после тюрьмы жизни нет. Крест осужденного, особенно по таким статьям, - это несмываемое пятно на репутации. Путь к нормальной жизни и выздоровлению буквально отрезан, а социализация закрывается навсегда. Преступник, становясь свободным человеком, остается наедине со своими демонами. И в Хабаровском крае нет специализированных служб, готовых взять на себя вопрос внедрения бывших сидельцев обратно в общество.

- К сожалению, на сегодняшний день службы, занимающейся последующим сопровождением бывших заключенных, нет. Человек, освободившийся из мест исправления, становится абсолютно свободным. Если за ним и назначается профилактический учет, то этим занимается служба полиции, участковый, который контролирует место его пребывания, - рассказал «КП» - Хабаровск Дмитрий Баданин, начальник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю.

На данный момент в регионе нет даже волонтерских центров, которые бы могли повлиять на судьбу и поведение бывших зеков. Существуют отдельные предприниматели, которые дают вчерашним заключенным работу. Но на этом все. Психологическую поддержку таким людям не оказывают совсем, и только единицы волонтеров готовы протянуть руку помощи.

- К нам никто за психологической помощью не обращался. Если к нам придет кто-то из бывших заключенных, мы готовы оказать психосоциальную поддержку, - сказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Чукавина, заместитель руководителя хабаровского отделения «Российского красного креста».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Согласно новым изменения в законе теперь педофилов, попавшихся на своем преступлении дважды, ждет заключение в тюрьме вплоть до момента смерти. Поможет ли эта мера, или она введена, чтобы удовлетворить «жажду крови» рассерженных граждан, рассказали специалисты.

- По моему мнению, эта мера никак не повлияет на количество преступлений по данным статьям, уровень преступности не снизится. Однако этот вопрос очень дискуссионный. Я считаю, что эту проблему нужно решать другими путями: не ужесточением наказаний, а выявлением на ранней стадии людей, склонных к педофилии, и помещением их на принудительное лечение. Методы поимки и раскрытия таких преступлений есть, просто этим никто не занимается. Обществу необходимо обращать внимание на других людей и на подозрительные действия. Например, Чикатило. Когда его, в конце концов, поймали, выяснилось, что он занимался мастурбацией при детях в школе, за что был уволен. Почему нельзя было такое лицо поставить на учет? Когда ищут преступников, необходимо в первую очередь проверять таких людей, которые уже были ранее замечены, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Но можно ли распознать в добродушном соседе, про которого никто никогда слова плохого не слышал, опасного преступника, способного поднять руку на ребенка? Можно ли понять, что за улыбками скрываются психические отклонения? Как не допускать случаев, подобных костромскому? Педофилы начинают свой путь в мир порочного расстройства с довольно невинных, казалось бы, действий. Чаще будущих насильников детей привлекает общение и времяпрепровождение с ними. Они наблюдают за ребенком, но при этом они опасливы, не выдают себя и свои черные намерения.

- Любую патологию хороший врач и специалист сможет остановить. Но чтобы потенциального педофила привели к специалисту, необходимо наблюдать за его поведением с самого начала. Родители и сотрудники учебных заведений должны присматривать за детьми. В этом отношении, чтобы выявлять любые патологии личности, нужно внедрять в систему образования психологов. Сейчас у нас есть психологи в школе как само собой разумеющееся, но, к несчастью, работают они не очень хорошо. Необходимо внедрение культуры психологии в обществе: в дошкольном и школьном воспитании, в университетах и на работах. Часто случается, что люди осознают, что у них есть проблемы, но стесняются идти к психологу. Они считают, что их осудят другие люди, считают это постыдным и неправильным, - поделилась мнением с «КП» - Хабаровск» Инна Чудинова, психолог, общественный деятель, психотерапевт, сексолог.

Психологи считают, что тюрьма не исправит таких людей, это задача специалистов, которые способны выявить и, что самое главное, вылечить склонных к насилию людей.

- Мы прекрасно знаем, как в тюрьмах относятся к педофилам, как ломается еще больше психика, и как в принципе тюрьмы ломают психику людей. Педофилы должны получать соответствующее лечение в клиниках, - прокомментировала Инна Чудинова.

Специалисты говорят, что педофилов выявить сложно, но возможно. Если люди догадываются, что их знакомый ведет себя подозрительно, или видят недопустимые действия, лучше предотвратить преступление. Когда речь идет о жизни и здоровье детей, лучше не стоять в стороне, не дожидаться, пока преступник наберется решимости приступить к действию.

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