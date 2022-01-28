В Хабаровске зафиксирована вспышка ОРВИ: на карантин в школах закрыты 73 класса Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске школьники массово болеют ОРВИ. Власти города пришли к решению закрыть на карантин 73 класса. Об этом сообщили в местной мэрии.

В сухих цифрах статистика выглядит так: с 17 по 23 января заболели 5639 детей. Это на 23 больше, чем неделю назад. Уровень заражения выше эпидпорога на 70,1%. Чаще всего болеют дети в возрастной группе с 7 до 14 лет. 73 школьных класса были отправлены на карантин.

Отмечается также, что дети активнее взрослых болеют гриппом. Из 37 зафиксированных в городе случаев 27 приходятся на тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

- В двух школах с 26 января по 1 февраля приостановлен учебный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ, уровень которой превышает 20%. В классах с большим количеством заболевших учебный процесс приостановлен, - рассказали в пресс-службе администрации.

Там сообщили, что учебный план придется теперь корректировать после того, как карантин завершится. В тех классах, где заболеваемость небольшая, дети будут учиться дистанционно.

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